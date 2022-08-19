أرتيتا يكشف مصير ساكا مع آرسنال

يعتقد مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، أن الجناح الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا سيوقع عقداً جديداً يتضمن شروطاً أفضل مع النادي اللندني قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

وأصبح ساكا (20 عاماً) عنصراً أساسياً في صفوف آرسنال وارتبط مع النادي بعقد طويل الأمد قبل عامين.

وقال أرتيتا للصحفيين: ”أنا على ثقة كبيرة بوجود توافق بين النادي وبوكايو وأسرته ووكيل أعماله.. ولا يتبقى سوى التوقيع“.

ومن المؤكد أن يكون ساكا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا المشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويرغب أرتيتا في عدم التسبب في تشتيت انتباه ساكا خلال هذه الفترة.

وقال المدرب الإسباني: ”أود إنجاز ذلك لأنني لا أريد تشتيت انتباه اللاعبين خلال الموسم.. لكن مثل هذه الأمور تتطلب وقتاً ولا بد أن تتم عبر القنوات الصحيحة، وأعتقد أن الأمور تسير بصورة طيبة فعلاً“.

وبدأ آرسنال موسم الدوري الممتاز بصورة جيدة، وهو حالياً الفريق الوحيد الذي فاز بأول جولتين من الموسم إلى جانب البطل مانشستر سيتي.

وغداً السبت، سيلتقي آرسنال خارج ملعبه مع بورنموث الصاعد حديثاً، وهو نفس الفريق الذي واجهه أرتيتا في مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني لآرسنال في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وقال أرتيتا: ”كان من الجيد الفوز وكان من الجيد تقديم أداء جيد، لكننا خضنا مباراتين فقط والموسم لا يزال طويلاً“.

وتابع: ”علينا التركيز على المباراة المقبلة وعلى القادم وعلى الجوانب التي يمكننا التحسن فيها“.

وأضاف: ”ستكون مباراة صعبة بالفعل، لعبت هناك عدة مرات، وهو فريق اعتاد على الانتصارات، وفي الموسم الماضي قدم أداء جيداً وبدأ الموسم الحالي بصورة طيبة، أعرف هذا الفريق جيداً جداً أيضاً، وأعرف أنه سيكون منافساً قوياً في مواجهتنا“.