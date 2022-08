تين هاغ يدعو جماهير مانشستر يونايتد "للوحدة" قبل مباراة ليفربول

حث إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجماهير على البقاء موحدة قبل مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، حيث يخطط بعض المشجعين للاحتجاج على ملاك النادي الأمريكيين وهم عائلة جليزر قبل انطلاق المباراة.

وتعرض يونايتد لانتقادات شديدة من الجماهير بعد خسارة أول مباراتين له ليقبع عند قاع جدول الترتيب، وفشل أيضا في تأمين أهدافه في سوق الانتقالات خلال الفترة الحالية.

وقال تين هاغ للصحفيين اليوم الجمعة: ”أستطيع القول فقط إن الملاك يريدون الفوز ونحن نريد وقوف الجماهير خلف النادي.. يمكنني أن أفهم ما يحدث في بعض الأحيان ولكنني لم أتواجد لفترة طويلة في النادي لأعرف كل الخلفيات. علينا أن نقاتل معا وأن نكون موحدين“.

وسيبحث يونايتد، الذي فاز بآخر ألقابه العشرين في الدوري الإنجليزي عام 2013، عن أول نقاطه في الدوري تحت قيادة تن هاج عندما يستضيف ليفربول يوم الإثنين المقبل.

وحصل الفريق على دفعة مبكرة مع عودة المهاجم أنطوني مارسيال إلى التدريبات بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في أوتار الركبة، لكن سيبقى أن نرى ما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا.

"The owners want to win. We want the fans behind the club"

Erik Ten Hag has urged Man United and their fans to be 'unified', amidst talks of protests before the Liverpool game pic.twitter.com/C4JnANKgGH

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 19, 2022