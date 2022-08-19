بعد 10 خسائر متتالية أمام غوارديولا.. هاو غير خائف من بيب في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

خسر إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد جميع المباريات العشر التي خاضها في مواجهة بيب غوارديولا ومن بينها هزيمتان ثقيلتان في الموسم الماضي لكنه رغم ذلك يعتقد أنه يتعين على فريقه أن يكون متحمسا كثيرا للتحدي القادم المتمثل في مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد المقبل.

وبدأ نيوكاسل مسيرته في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة وحصل على أربع نقاط من أول جولتين لكن المدرب هاو يقول إن المواجهة مع البطل مانشستر سيتي ستكون بمثابة المقياس الصحيح لمدى تقدم فريقه.

وخسر فريق هاو خارج ملعبه 0/5 وانهزم على أرضه 0/4 أمام مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا في الموسم الماضي وهي نتائج قال إنها تبدو أسوأ على الورق مما هي عليه في الواقع.

وقال هاو للصحفيين اليوم الجمعة: ”هذه مباراة جيدة في مرحلة مبكرة من الموسم سنتمكن من خلالها من الوقوف على مدى تقدمنا كفريق“.

وأضاف: ”أعتقد أنها تشكل تحديا يتعين التحمس له وخوض غماره وليس الخوف منه“.

وتماما مثل مانشستر سيتي لم تهتز شباك نيوكاسل في أول جولتين من الدوري هذا الموسم في مواجهة نوتنغهام فورست وبرايتون آند هوف ألبيون.

وحاليا يتصدر مانشستر سيتي الذي تعززت صفوفه بوصول المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الترتيب بينما يواجه دفاع نيوكاسل اختبارا فعليا.

وعن ذلك قال هاو: ”أعتقد أن مدافعينا في وضع جيد الآن، أعتقد أننا كفريق أدينا جيدا على مستوى الدفاع.. وهناك دوما مجال للتحسن لكني أعتقد أن هذا هو الاختبار الأكبر والذي لا يقتصر فقط على الخط الخلفي“.

وأتم: ”سيكون علينا أيضا تهديد مانشستر سيتي على الجانب الآخر لأنه يتعين علينا التحلي بالإيجابية فيما نقوم به“.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تعاقد نيوكاسل مع المدافع سفين بوتمان من ليل الفرنسي ومع حارس المرمى الإنجليزي نيك بوب من بيرنلي إلى جانب تحويل إعارة الظهير الأيسر مات تارجت لاعب أستون فيلا إلى تعاقد دائم.

ويعتقد هاو أن فريقه قوي بما يكفي حاليا وقال إنه لا يعتقد أن النادي سيتعاقد مع أكثر من لاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية في أول سبتمبر أيلول المقبل.

وقال هاو أيضا: ”أملي أن نتعاقد مع لاعب واحد يمكنه إحداث الفارق، الوقت يمر لذا أتمنى أن نحصل على شيء قريبا“.

وأكد هاو تعافي لاعبه رايان فريزر من إصابة في الظهر ويفترض أن يكون جاهزا للمشاركة في حين سيتم اتخاذ قرار في أمر مشاركة تارجت قبل المباراة بعد غيابه عن مواجهة برايتون الأخيرة.