مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. كلوب يتوقع مواجهة صعبة أمام منافسه الجريح

يعتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن مانشستر يونايتد المتعثر سيكون لديه دوافع إضافية للعب بكل قوة أملا في تحقيق الفوز في المواجهة التي ستجمع الفريقين الإثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد كلوب أنه كان يود مواجهة مانشستر يونايتد الذي يقبع في ذيل الترتيب حاليا بعد تحقيقه انتصارات وليس بعد تلقيه هزائم.

وخسر مانشستر يونايتد 0/4 في الجولة الثانية أمام برنتفورد بعد هزيمته في الجولة الأولى 2/1 أمام برايتون آند هوف ألبيون ليتراجع إلى المركز الأخير بين فرق البطولة العشرين.

ويواجه الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد مهمة صعبة تتمثل في قيادة الفريق نحو تحقيق الفوز على ليفربول الذي فاز في الموسم الماضي على يونايتد 5/0 و4/0.

لكن كلوب ذكر جمهوره بأن فريقه لم يقدم نتائج كبيرة في بداية الموسم الحالي قائلا: ”بالطبع كنت أفضل مواجهته بعد فوزه 5/0. لكنها ليست أرض الأحلام بل نواجه الواقع كما هو، نحن أيضا تعادلنا مرتين“.

وأضاف: ”علينا الاعتناء بكافة الجوانب، العالم أجمع سيشاهدنا، لنرى كيفية تعامل العملاقين مع الموقف“.

وفي آخر ثلاث مواجهات مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أحرز ليفربول 13 هدفا لكن كلوب يقول إنه لا يمكنه الاعتماد على هذه النتائج في حسم المواجهة المقبلة لكن النتائج على العكس ”ستساعد يونايتد عن طريق منحه دوافع إضافية..“.

وأضاف كلوب: ”هذه مباراة مختلفة تماما والموقف مختلف تماما..“.

وأتم: ”اللعب خارج أرضنا في مواجهة يونايتد لن يكون سهلا أبدا“.

وقال كلوب إن المدافع جو غوميز سيشارك أساسيا من البداية بعد مشاركته بديلا في تعادل الفريق 1/1 مع كريستال بالاس بينما سيكون المهاجم روبرتو فيرمينو جاهزا للمشاركة أيضا بعد تعافيه من إصابة خفيفة في العضلات.