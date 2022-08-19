أنشيلوتي: كاسيميرو يريد خوض تحد جديد

ألمح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بقوة إلى رحيل لاعبه البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لقد تحدثت مع كاسيميرو، إنه يريد تجربة تحد جديد، النادي يتفهمه، ونحن نحترمه وقراره المغادرة“.

وأضاف: ”لم نحاول إقناعه بالبقاء، لقد استمعت لرغبته وأنا أحترمه، من الصعب التحدث عن كاسيميرو، نحن ننتظر، المفاوضات جارية، بالنسبة لكاسيميرو لن يلعب غدًا (أمام سيلتا فيغو في الليغا)“.

وتابع أنشيلوتي: ”هناك مفاوضات لكن لا شيء رسمي لكن رغبته في المغادرة واضحة، لدينا بالفعل بديل كاسيميرو، وقعنا مع تشواميني وهو أحد أفضل اللاعبين في السوق، ثم لدينا كروس وكامافينغا“.

وأتم المدرب الإيطالي: ”سمعت عن شائعات كاسيميرو لكني تجاهلت، بالأمس أدركت أنها شيء حقيقي، خططي لن تتغير، نحن لسنا غاضبين ولا حزينين، كاسيميرو محترف للغاية، بالطبع لست سعيدًا، لكن أحترم قراره“.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن البرازيلي كاسيميرو قد يعيش ساعاته الأخيرة كلاعب في ريال مدريد، ويبدو أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي اليوم الجمعة، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

في حين ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن كاسيميرو سيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في مانشستر يونايتد.

وبحسب برنامج ”الشرينغيتو“ فقد التقى كاسيميرو في عشاء مع أصدقائه في مدريد في لقاء وداع قبل السفر لمانشستر لإجراء الفحوصات الطبية وإكمال إجراءات انتقاله في صفقة قد يحصل ريال مدريد بموجبها على 70 مليون يورو و10 ملايين يورو متغيرات.

وعن مواجهة سيلتا فيغو في الجولة الثانية من الليغا قال أنشيلوتي: ”إنها مباراة أعددنا لها جيدًا، ستكون مباراة مختلفة، سيلتا فيغو لديه موارد أكثر من ألميريا، ستكون مباراة مهمة، نريد أن نستمر في الفوز“.

وأضاف: ”لاعبو ريال مدريد يفهمون موقف كاسيميرو، لإجراء تقييم عليك أن تنظر إلى الاحترام والعاطفة اللذين لديك تجاهه، عندما يطلب التحدي الجديد ولديه إرادة التحدي الجديد، علينا قبوله“.

ووصل كاسيميرو إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو، العام 2013، ثم انتقل إلى بورتو بنظام الإعارة، علما أنه كلف ريال مدريد 6 ملايين يورو فقط، لكن قيمته السوقية تبلغ الآن 40 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك كاسيميرو في 336 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 31 هدفا، وصنع 29، ويرتبط عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.

وحقق كاسيميرو، البالغ من العمر 30 عاما، مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة، بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقبا في كأس إسبانيا، و3 في كأس السوبر الإسباني.