مقابل 50 مليون دولار.. نوتنغهام فورست يتوصل لاتفاق لضم جيبس وايت من ولفرهامبتون

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نوتنغهام فورست الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل لاتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط مورغان جيبس-وايت من ولفرهامبتون واندرارز، في صفقة قد ترتفع إلى 42.5 مليون جنيه إسترليني (50.65 مليون دولار) عند إضافة المكافآت.

وقالت محطة ”سكاي سبورتس“ إن نوتنغهام فورست سيدفع 25 مليون جنيه إسترليني مبدئيا للاعب البالغ من العمر 22 عاما الذي دافع عن ألوان قميص المنتخب الإنجليزي من تحت 16 عاما إلى تحت 21 عاما.

وأبرم نوتنغهام فورست العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل نهايتها في الأول من سبتمبر أيلول المقبل، حيث تعاقد مع 15 لاعبا بينهم جيسي لينغارد بعد رحيله من مانشستر يونايتد ونيكو وليامز من ليفربول.

وخسر فريق المدرب ستيف كوبر 0/2 أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة الافتتاحية للدوري قبل أن يتغلب على ويستهام يونايتد 1/0 الأسبوع الماضي. وسيزور إيفرتون غدا السبت.

ويعود الظهور الأخير لفريق نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 1998/1999.

يذكر أن نوتنغهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في موسم 1977/1978، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 1979 و1980.

كما يملك لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في كأس الدرع الخيرية.