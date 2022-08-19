كاسيميرو يخضع للفحص الطبي قبل الانتقال لمانشستر يونايتد.. وأنشيلوتي قلق من رحيله

قالت صحيفة ”ماركا“ إن البرازيلي كاسيميرو قد يعيش ساعاته الأخيرة كلاعب في ريال مدريد، ويبدو أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي اليوم الجمعة، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وذكرت أنه بعد ثلاثة أيام من التفكير في العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي، أعطى البرازيلي الموافقة ليصبح واحدا من اللاعبين الأعلى حصولا على الرواتب في العالم، وقالت صحيفة ”ذا صن“ إن كاسيميرو سيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في مانشستر يونايتد.

بأسيست برازيلي .. كاسيميرو يُسجل الهدف الأول لـ #ريال_مدريد في مرمى #خيتافي بالدوري الإسباني #ريال_مدريد_خيتافي pic.twitter.com/b1Ye7zX2QO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

ورغم ذلك أفادت ”ماركا“ أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لم يستسلم؛ لأنه يثق بشكل كبير في قدرات لاعب الوسط البرازيلي، ولا يزال المدرب الإيطالي يأمل في محاولة أخيرة لإقناع كاسيميرو بالاستمرار في سانتياغو برنابيو.

وبحسب برنامج ”الشرينغيتو“ فقد التقى كاسيميرو في عشاء مع أصدقائه في مدريد في لقاء وداع قبل السفر لمانشستر لإجراء الفحوصات الطبية وإكمال إجراءات انتقاله في صفقة قد يحصل ريال مدريد بموجبها على 70 مليون يورو و10 ملايين يورو متغيرات.

وكان أنشيلوتي يعتبر كاسيميرو لاعبا أساسيا وقائدا فعليا في أرض الملعب، وعانى الفريق كثيرا في غيابه، وفي اللقاء الأول في الدوري الإسباني أشرك الفرنسي أوريلين تشواميني وجلس البرازيلي في دكة البدلاء لكن تأثير غيابه كان واضحا.

🚨 EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨 😰"ANCELOTTI está muy PREOCUPADO por la salida de CASEMIRO". 💥"Cree que es INSUSTITUIBLE a CORTO PLAZO". #ChiringuitoCasemiro pic.twitter.com/gFqCeOoYCH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2022

واعتبر البرنامج الإسباني، أن عرض مانشستر يونايتد جيد لكاسيميرو الذي سيضاعف تقريبا راتبه، وجيد لريال مدريد أيضا الذي سيحصل على مبلغ 70 مليون يورو.

واعتبر ”الشرينغيتو“ أن رحيل كاسيميرو قد يكون مفيدا لتشواميني الذي سيلعب تحت ضغط أقل وسيحصل على ثقة أكبر من أنشيلوتي، ويلعب كثيرا لتطوير نفسه والاندماج بسرعة في ريال مدريد والتفاهم مع لاعبي وسط الميدان، خاصة الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

وبحسب تقارير إعلامية وافق كاسيميرو على عرض مانشستر يونايتد وأخبر زملاءه في غرفة الملابس برحيله عن ريال مدريد، وكان مواطنوه في الفريق أول من علم برغبته في الرحيل.

70 مليون يورو 💶 تنهي قصة كاسيميرو الجميلة مع ريال مدريد،. الصفقة تمت مسألة إجراءات ووقت فقط. pic.twitter.com/XCuCorMCRg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

وأكد ”الشرينغيتو“ أن كاسيميرو لم يرحل فقط من أجل المال لأن باريس سان جيرمان سبق أن قدم له عرضا ماليا كبيرا ورفضه، بل ربما لخوض تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الحارس السابق لريال مدريد، فرانسيسكو بويو، فقرار كاسيميرو بالرحيل جاء لأنه يعتقد أن مكانه الأساسي في ريال مدريد أصبح مهددا، كما أنه متأكد من أن تشواميني سيتجاوزه في المستقبل القريب.

وكانت والدة كاسيميرو قد تابعت حساب مانشستر يونايتد، ثم قامت بإلغاء المتابعة بعد دقائق في إشارة لأن الموضوع لم يحسم بشكل نهائي.