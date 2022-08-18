مانشستر يونايتد يقترب من ضم كاسيميرو مقابل 60 مليون إسترليني

يأمل مانشستر يونايتد في الإعلان عن التعاقد مع كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد مقابل ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني في الأيام القليلة المقبلة، بينما يحتل لاعب آخر من إسبانيا يانيك كاراسكو مهاجم أتلتيكو مدريد مكانة عالية في قائمة التعاقدات المحتملة.

وفي يوم حافل آخر في يونايتد، تحاول إدارة النادي الإنجليزي بشكل محموم تحسين الأداء الضعيف للفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية بعد أقل من أسبوعين. وأشار كاسيميرو (30 عامًا) إلى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد والتوقيع على عقد لمدة أربع سنوات ستشهد زيادة كبيرة في أجره.

لماذا اختار مانشستر يونايتد؟ تقارير صحفية تؤكد أن البرازيلي كاسيميرو يرى أن مانشستر يونايتد يساوي في حجمه ريال مدريد. ويؤكد للمقربين أن مانشستر هو أحد الأندية القليلة التي يمكن أن توفر له التحدي التالي في مسيرته الاحترافية. pic.twitter.com/x3KNiWd046 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

وعلى الرغم من أنه لم يكن هدفًا أساسيًا لإريك تن هاغ، حيث كان مدرب يونايتد يريد مواطنه الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة، لكن أصبح كاسيميرو أولوية حيث يسعى المدرب الهولندي إلى تعزيز خط وسطه بلاعب ذي خبرة عالية.

وقالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إن التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي سيمثل شيئًا من الانقلاب على يونايتد، الذي يتعرض لضغوط شديدة بعد بدايته الكئيبة للموسم، مع مطالبة تن هاج بما يصل إلى خمسة تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الحالية.

ومن بين هؤلاء تم تحديد كاسيميرو ليكون النجم الذي سينضم للنادي، وعلى الرغم من أن ريال مدريد لا يريد بيعه، إلا أن النادي احتراما لإنجازاته أخبر اللاعب أنه يمكنه الذهاب إذا رغب في ذلك.

يتبقى أمام كاسيميرو ثلاث سنوات على نهاية عقده مع ريال مدريد، لكن بعد التعاقد مع أوريلين تشواميني من موناكو مقابل 67.6 مليون جنيه إسترليني أصبح مكانه تحت التهديد. كان كاسيميرو على مقاعد البدلاء الأسبوع الماضي حيث بدأ تشواميني.

وكان الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات جزءًا من خط الوسط الشهير لريال مدريد، جنبًا إلى جنب مع توني كروس ولوكا مودريتش لسنوات، لكنه أخبر زملاءه أنه مستعد للبحث عن تحد جديد ومهتم بعرض يونايتد المربح وقد أجرى محادثات مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

موقف بيريز

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، المقرب من وكيل اللاعب أوسكار ريبوت، أخبر كاسيميرو أنه يستطيع تقرير مستقبله بنفسه. على الرغم من إصرار ريال مدريد على أنه لم يتلق بعد عرضًا رسميًا من يونايتد، إلا أنه من المفهوم أنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية.

وصُدم تن هاج بأداء يونايتد في الخسارة أمام برايتون وخارج أرضه أمام برنتفورد، وبالتالي أصبح التعاقد مع كاسيميرو أولوية. إنه لاعب ذو عقلية دفاعية أكثر من دي يونغ الذي يتطلع بشكل متزايد للبقاء في برشلونة، على الرغم من موافقة يونايتد على صفقة قد تصل إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

إذا غادر دي يونغ فسيبدو أنه سيكون لتشيلسي. فشل يونايتد في الاتفاق على الشروط الشخصية مع أدريان رابيو في وقت سابق من الأسبوع، على الرغم من قبول يوفنتوس 15 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط، ويجري محادثات مع لاعب لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، ولكن قد لا تكون لديه الميزانية للتوقيع معه وكذلك كاسيميرو.

غدا.. كاسيميرو سيجري فحص طبي مع مانشستر يونايتد بموافقة ريال مدريد pic.twitter.com/alZExBnLyd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

كاراسكو وآخرون

توجد أولوية أخرى لليونايتد هي المهاجم متعدد المواهب كاراسكو، حيث سيوافق أتلتيكو مدريد للاعب البلجيكي الدولي (28 عاما) على مغادرة النادي ويفكر يونايتد في هذه الخطوة.

ويخطط يونايتد أيضًا للانتقال لظهير أيمن بروسيا دورتموند توماس مونييه ويرغب في بيع آرون وان بيساكا، الذي يعتقد تن هاج أنه ليس له مستقبل في النادي على الرغم من قدومه إلى أولد ترافورد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ومن المحتمل عودة وان-بيساكا إلى كريستال بالاس، لكنها صفقة قد تستمر حتى اليوم الأخير لفترة الانتقالات، ويود يونايتد استرداد أكبر قدر ممكن من المال الذي دفعه للتعاقد معه، لكن من غير المرجح أن يقدم بالاس أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني، وقد يقترح في البداية استعارته وسيضطر يونايتد إلى قبول ذلك على مضض.

كما استهدف النادي حارس مرمى إيفرتون أسمير بيغوفيتش في بحثه عن لاعب احتياطي متمرس للإسباني ديفيد دي خيا، وترك دين هندرسون يذهب على سبيل الإعارة إلى نوتنغهام فورست، لكنهم يواجهون معركة لإقناع إيفرتون بالسماح للاعب البالغ من العمر 35 عامًا بالمغادرة.