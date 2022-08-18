ارتفعت 8% بعد التعافي من جائحة كورونا.. إيرادات الدوري الإنجليزي تبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني

بلغت الإيرادات المجمعة للدوري الإنجليزي الممتاز أربعة مليارات و900 مليون جنيه إسترليني، في أول موسم كامل عقب جائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وأظهرت النسخة الحادية والثلاثون من المراجعة السنوية لشركة ”ديلويت“ والخاصة بالأَوضاع المالية لكرة القدم أن الأرقام ارتفعت بنسبة 8% في موسم 2020 -2021، بعد أن انخفضت من خمسة مليارات و200 مليون إسترليني إلى أربعة مليارات و500 مليون إسترليني في العام السابق له، عقب تفشي جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خمسة مليارات و500 مليون إسترليني في الموسم الحالي، ثم إلى ستة مليارات إسترليني في العام التالي، لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير الصادر يوم الخميس، فهناك تعافٍ في سوق كرة القدم على المستوى الأوروبي، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 10% لتبلغ 27 مليارا و600 مليون يورو رغم الغياب شبه الكامل للجماهير عن المدرجات خلال تلك الفترة.

وترجع الزيادة في الإيرادات بشكل كبير إلى زيادة إيرادات البث التلفزيوني، ونجاح بطولة كأس أوروبا ”يورو 2020“.

وارتفعت إيرادات الدوريات الخمس الكبرى، الإنجليزي، الألماني، الإسباني، الإيطالي والفرنسي، بنسبة 3% لتبلغ 15 مليارا و600 مليون يورو.