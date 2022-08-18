AS: برونو غيماريش بديلًا لكاسيميرو في ريال مدريد

يبحث نادي ريال مدريد عن بديل للاعب وسطه كاسيميرو، المطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم تمسكه ببقاء اللاعب البرازيلي.

وأكدت صحيفة (AS) الإسبانية أن ريال مدريد بدأ البحث عن بديل لكاسيميرو، حال تقدم اللاعب بطلب رسمي للرحيل هذا الصيف، إزاء العرض المغري المقدم له مع قبل نادي ”الشياطين الحمر“.

وتشير الصحيفة إلى أن اليونايتد، الذي استهل الموسم بشكل سيئ للغاية بتعرضه لهزيمتين في أول جولتين، قدم لكاسيميرو عرضًا يمتد لخمسة مواسم إضافة لمضاعفة راتبه الحالي الذي يحصل عليه مع الريال.

ولم يبدِ اللاعب صاحب الـ30 عامًا قرارًا واضحًا إزاء هذا العرض، الذي قد يكون العرض الأخير الكبير له في مشواره.

ولهذا، يضع النادي ”الملكي“ عينه على التعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، البرازيلي برونو غيماريش، كأفضل بديل لمواطنه كاسيميرو، كما أن غيمارايش يمتلك أيضًا الجنسية الإسبانية من جده.

ويعد برونو غيماريش صاحب الـ24 عامًا، أحد نجوم الدوري الإنجليزي، بسبب موهبته، لكن ما سيصعب من مهمة انتقاله إلى الليغا هي قيمته، حيث أكدت مصادر مقربة من نيوكاسل يونايتد، كما ذكرت الصحيفة الإسبانية، أن النادي سيطلب ضعف ما قام بدفعه إلى أوليمبك ليون الفرنسي لضم اللاعب البرازيلي.

ودفع نيوكاسل ما يقرب من 52 مليون يورو للتعاقد مع برونو غيماريش، في يناير (كانون الثاني) 2022.

ويعد برونو غيماريش أحد اللاعبين الأساسيين أيضًا في تشكيلة منتخب بلاده بقيادة المدرب تيتي، وينتظر أن يكون أحد أعمدة ”الكناري“ في مونديال قطر المقبل.