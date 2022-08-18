ما مطالب مشجعي مانشستر يونايتد من "أي مالك جديد" للنادي؟

طالبت رابطة لمشجعي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، أي مالك جديد للنادي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بضخ استثمارات كبيرة لإحياء أمجاده السابقة، وسط تكهنات ببيع عائلة غليزر للنادي.

وعبر الملياردير البريطاني جيم راتكليف عن اهتمامه بشراء يونايتد، بعد أن قال إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا عبر تويتر إن تخطيطه لشراء النادي مجرد ”مزحة“.

وأصبح ملاك يونايتد، عائلة غليزر الأمريكية، تحت ضغط بعد أن تذيل الفريق جدول الترتيب في الدوري عقب أول مباراتين. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن العائلة تفكر في بيع حصة أقلية ما فتح الباب أمام راتكليف.

وقالت رابطة مانشستر يونايتد سابورترز تراست في بيان عبر تويتر: ”تزداد التكهنات حول تغيير محتمل للملكية أو انضمام مستثمرين جدد للنادي، وبينما يطالب المشجعون بتغيير يجب أن يحدث التغيير في الاتجاه الصحيح بالطبع“.

وأضافت: ”يجب أن يلتزم أي مالك جديد أو مستثمر بثقافة وقيم وأفضل تقاليد النادي، ويجب أن يطمح للاستثمار من أجل إعادة أمجاد يونايتد، وأن يرتبط الاستثمار بضخ أموال حقيقية تنفق على الفريق والاستاد“.