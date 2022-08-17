تشيلسي يتفاوض مع توخيل لتمديد عقده لما بعد 2024

أشارت تقارير صحفية إلى تشيلسي يتفاوض حاليا مع مديره الفني الألماني توماس توخيل بشأن تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2024.

وأعلن تشيلسي العام الماضي تمديد عقد توخيل حتى 2024 بعد تتويج المدرب الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف في بورتو.

وتولى توخيل البالغ عمره 48 عاما قيادة النادي اللندني في منتصف موسم 2020-2021 بعد أن أقال النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز المدرب فرانك لامبارد.

وقاده المدير الفني الألماني لإنهاء الدوري في المربع الذهبي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وقال كريستيان فالك الصحفي في صحيفة ”بيلد“ الألمانية في تغريدة عبر حسابه على تويتر ”يجري تشيلسي مفاوضات حاليا مع توماس توخيل لتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2024“.

ووصل توخيل إلى ستامفورد بريدج في يناير/ كانون الثاني 2021 بعقد لمدة 18 شهرا مع خيار التمديد وتم تفعيل الخيار بعد ستة أيام من تحقيق اللقب الأوروبي.

ووجه الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين اتهامات إلى توخيل والإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام هوتسبير عقب اشتباكهما في مباراة متوترة انتهت بالتعادل في ستامفورد بريدج يوم الأحد الماضي.

وتصافح المدربان عقب التعادل 2-2 قبل أن يندلع التوتر بينهما قبل أن يفصل بينهما لاعبو وأعضاء الجهاز الفني بالفريقين، وطرد الحكم أنطوني تيلور المدربين جراء الشجار.

ويحقق الاتحاد الإنجليزي أيضا في تعليقات المدرب الألماني عن الحكم تيلور بسبب قرارات اتخذها في المباراة.

وهاجم توخيل الحكم تيلور ونظام حكم الفيديو المساعد بسبب قرارات اعتبرها خاطئة ساعدت في رأيه توتنهام على خطف التعادل في ستامفورد بريدج.

وانتشر طلب عبر الانترنت بعدم تكليف الحكم تيلور بإدارة مباريات تشيلسي في المستقبل، وجمع أكثر من 122 ألف توقيعا.

وردا على هذه المطالبات قال توخيل ”ربما من الأفضل ذلك“، لكن رغم التوتر الذي بدا عليه توخيل وكونتي خلال المباراة، لكنهما ظهرا هادئين نسبيا بعدها، وقالا إنه لم يكن لديهما أي مشاعر سلبية.

وفاز تشيلسي بمباراة وتعادل في اخر في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل المركز السابع بأربع نقاط.