باريس سان جيرمان يطارد برناردو سيلفا وينافس برشلونة

قالت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية إن باريس سان جيرمان يعمل على صفقة للتعاقد مع برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، حيث يسعى النادي المملوك لقطر إلى تعزيز فريقه في سعيه للفوز بلقبه الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان منافسة من برشلونة على الدولي البرتغالي، إلا أنهم لا يعملون في ظل نفس القيود المالية مثل النادي الكتالوني، ويثق في أن سيلفا سينتقل إلى باريس إذا أمكن الاتفاق على قيمة الصفقة.

ومن المفهوم أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع ما يصل إلى 70 مليون يورو (حوالي 59.1 مليون جنيه إسترليني) لسيلفا، الذي بلغ من العمر 28 عامًا الأسبوع الماضي، والذي يستمر عقده مع سيتي حتى عام 2025.

ولن تكون الشروط الشخصية المحسنة مشكلة بالنسبة لبطل فرنسا، الذي لعب المدير الذي تم تعيينه مؤخرًا، لويس كامبوس، دورًا مهمًا في جعل سيلفا أحد أكثر لاعبي خط الوسط المهاجمين نجاحا في أوروبا من خلال نقله من الفريق الثاني في بنفيكا إلى موناكو قبل ثماني سنوات.

وطلب سيتي 80 مليون يورو وذلك بسبب أسلوب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الذي يتبع سياسة عدم إلزام اللاعبين المهمين بالعقود إذا تم الوفاء بالقيمة المالية التي يستحقونها. وبالنسبة لسيلفا فقد أبدى رغبته في الرحيل عن مانشستر في كل من الفترتين الصيفيتين السابقتين.

علاقة سيتي وسان جيرمان

التعقيد الأكثر أهمية هو العلاقة بين الناديين المملوكين لقطر وأبوظبي، حيث يأمل الفريقان في الفوز باللقب الأول لدوري أبطال أوروبا قبل الآخر.

وتعاقد باريس سان جيرمان بالفعل مع لاعبي خط الوسط البرتغالي فيتينيا وريناتو سانشيز من بورتو وليل على التوالي هذا الصيف. كما تم الاتفاق على ضم فابيان رويز من نابولي، حيث تعتمد قيمة الصفقة على ما إذا كان حارس المرمى الاحتياطي للبطل الفرنسي كيلور نافاس سينتقل إلى الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من أن برشلونة لديه أيضًا اهتمام طويل بسيلفا، ومن المفهوم أن اللاعب يفضل الانتقال إلى كتالونيا، فإن قيود الدوري الإسباني على الإنفاق دفعت برشلونة إلى عدم تسجيل أحد لاعبيه الجدد حتى الآن وهو الفرنسي غول كوندي.

ومحاولات برشلونة المتكررة لبيع فرينكي دي يونغ لمانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو أعاقها اللاعب الهولندي نفسه الذي يرفض اللعب لفريق يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراتين.

وردا على سؤال هذا الشهر حول مستقبل سيلفا، قال غوارديولا: ”ما سيحدث سيحدث، وإذا بقي فسيكون وضعا مثاليا لنا. وفي النهاية، إذا اضطر إلى الرحيل فذلك لأن كرة القدم على هذا النحو.. اللاعب لديه رغبة، ولن أكون ضد هذه الرغبة. عندما تكون لاعب كرة قدم، فإن مسيرتك قصيرة جدًا، ولا تدركها وقد انتهى الأمر تقريبًا. سيتعين على اللاعب التحدث إلى النادي ولم أشارك في ذلك من قبل. بالطبع أود أن يستمر برناردو هنا، فهو لاعب مميز بالنسبة لنا، لكني لا أعرف ما الذي سيحدث“.

تحدث سيلفا أيضًا بصراحة عن رحيله قائلا الأسبوع الماضي: ”إنه ناد كبير، ولا يريدون لاعبين غير سعداء في النادي. يقولون لنا جميعًا دائمًا إنه إذا لم تكن سعيدًا يمكنك الرحيل. بالطبع يريدون المبلغ المناسب من المال للسماح لنا بالرحيل، ولكن شخصيًا هي علاقة محترمة للغاية مع النادي. لقد كانوا دائمًا صادقين معي وكنت دائمًا صادقًا معهم“.

وأضاف: ”سأحترم دائمًا علاقتي مع مانشستر سيتي والجماهير وزملائي في الفريق، لذا بصرف النظر عما سيحدث لكنه سيحدث بطريقة محترمة للغاية“.