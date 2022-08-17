كريستيانو رونالدو يرفع أسهم بروسيا دورتموند لهذا السبب

رفع كريستيانو رونالدو أسهم بروسيا دورتموند في سوق الأسهم نتيجة تأكيد وسائل الإعلام المختلفة أن النادي الألماني إلى جانب سبورتنغ لشبونة (الفريق السابق لرونالدو) الخيار الأكثر جدوى كفريق جديد للنجم البرتغالي لمانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن الحديث عن أن بروسيا دورتموند هو النادي الأنسب لرونالدو كان كافياً لارتفاع أسهم نادي ”سيغنال إيدونا بارك“.

واستمرت قيمة تلك الأسهم في الارتفاع، إذ إنه في صباح يوم الأربعاء ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة ومنذ بداية الشهر الحالي ارتفعت بنسبة 20 بالمئة.

وسواء ذهب رونالدو البالغ عمره 37 عاما إلى بروسيا دورتموند أم لا، لكنه تسبب بالفعل في ارتفاع أسعار أسهم النادي الألماني في سوق الأسهم.

وكما هو معروف، يواصل مانشستر يونايتد التأكيد على أن كريستيانو رونالدو ليس للبيع، لكن الهداف التاريخي لريال مدريد يريد مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف لأنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقد تم عرض رونالدو على العديد من الأندية لكنه حتى الآن لم ينجح في محاولاته، وقد صرح قائد البرتغال بأن مستقبله سوف يُعرف ”في غضون أسبوعين“.

وقال رونالدو على انستغرام: ”ستعرفون الحقيقة في غضون أسبوعين“. كما أبدى إعجابه بمنشور لأحد المعجبين قال فيه إن مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني يريد التعاقد معه.

ويتبقى لرونالدو، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد قبل عام من يوفنتوس، عام واحد في عقده مع النادي الإنجليزي وقد تصدر هدافي يونايتد الموسم الماضي برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات، لكنه تعرض لانتقادات من قبل الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق بعد مغادرته مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد أمام رايو فايكانو قبل نهايتها بعد استبداله بين الشوطين.

ولم يتأهل يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما احتل المركز السادس في الدوري الممتاز، ويعاني من بداية كارثية للموسم الجديد حيث خسر أول مباراتين ليتذيل الترتيب. وسيستضيف ليفربول يوم الاثنين.