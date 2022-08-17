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رياضة

بلومبرج: عائلة جليزر قد تفكر في بيع حصة بنادي مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 15:46 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 16:00 GMT

بلومبرج: عائلة جليزر قد تفكر في بيع حصة بنادي مانشستر يونايتد

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن عائلة جليزر ستفكر في بيع حصة أقلية في مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز

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المصدر: رويترز- فريق التحرير- إرم نيوز

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن عائلة جليزر ستفكر في بيع حصة أقلية في مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأجرت الأسرة بعض المناقشات التمهيدية حول إمكانية استقدام مستثمر جديد، لكنها ليست مستعدة بعد للتنازل عن السيطرة على النادي الإنجليزي، والذي قد تقدر قيمته بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني، حسب التقرير.

في وقت سابق، قال إيلون ماسك في تغريدة على ”تويتر“ إنه سيشتري النادي ليقول بعد ذلك بقليل إن كل هذا كان جزءا من ”مزحة مستمرة منذ فترة طويلة“.

واشترت عائلة جليزر الأمريكية مانشستر يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (954.48 مليون دولار) في العام 2005. وعلى الرغم من إدراجها في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ العام 2012، إلا أن عائلة جليزر تحتفظ بملكية أغلبية الأسهم.

ورفعت جماهير مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة وهذا الموسم شعارات تطالب برحيل الملاك عائلة جيلزر، كما نظموا تظاهرات تطالب برحيلهم دون جدوى.

وذكرت عدة تقارير سابقة رغبة عدة مستثمرين بشراء مانشستر يونايتد من بينهم عرض سعودي بلغ 4 مليارات جنيه استرليني، لكن العائلة المالكة ترفض بيع النادي.

وبدأ استحواذ مالكوم جيلزر على مانشستر يونايتد منذ 2003، وكلفه حوالي 800 مليون جنيه إسترليني، وتعرض الملاك منذ البداية لمعارضة قوية من جماهير الفريق.

واستهل يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي؛ إذ خسر 2-1 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام برنتفورد.

ويعد يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مر،ة بالإضافة إلى كأس أوروبا/ دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه إسترليني.

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