الكشف عن تفاصيل عرض مانشستر يونايتد لكاسيميرو.. وأسباب رفض ريال مدريد

يبحث مانشستر يونايتد اليائس بعد البداية الكارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمتين متتاليتين عن صدمة في فترة الانتقالات الحالية تسمح له بالتصالح مع جماهير أولد ترافورد التي توشك على الانفجار ضد الفريق وملاك النادي؛ لذلك يسعى النادي للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو.

ولهذا السبب اتخذ الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق خطوة وطلب من النادي سرعة التعاقد مع البرازيلي كاسيمرو لاعب وسط ريال مدريد، وأفضل لاعب في كأس السوبر الأوروبية الأخيرة، ولاعب دائم في مخططات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبطل الليغا وأوروبا.

ولا شك أن الدولي البرازيلي حاليا لاعب الوسط الدفاعي الأكثر اكتمالا في العالم؛ ولذلك قام ريال مدريد بحمايته قبل أكثر من عام بقليل عندما مدد عقده حتى العام 2025.

وخلال توقيعه للعقد الجديد أضاف ريال مدريد شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو لرحيل اللاعب، وهي طريقة مهذبة ومكتوبة للقول ”ممنوع البيع“.

وتكمن المشكلة، كما علِمت صحيفة AS، في أن يونايتد عرض على البرازيلي عقد أحلام مدته خمس سنوات، أي أن اللاعب البالغ عمره 30 عاما سيستمر في أولد ترافورد حتى بلوغه 35 عاما.

لذلك؛ يعيش كاسيميرو حالة من التمزق والتشتت بين التزامه بالنادي الذي يحبه، كما أظهر بوضوح في عدة مناسبات، أو تأمين عقد ثمين لحين اعتزاله.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن أنشيلوتي تحدث مع اللاعب ويأمل في إقناعه بالبقاء؛ نظرا لأنه عنصر أساسي في مشروع المدير الفني الإيطالي، بالنظر إلى أن الفرنسي أوريلين تشواميني رهان للمستقبل على المدى المتوسط.

ولكن كما رأينا في مباراة ألميريا في افتتاح الليغا فإن الفرنسي شاب ويحتاج إلى وقت لتقديم المزايا التي يقدمها كاسيميرو دائما منذ انضمامه للنادي الملكي، في صيف 2015.

ويجب حل الموقف قريبا؛ لأنه في حال أعطى كاسيميرو الضوء الأخضر لعرض ”الشياطين الحمر“ (ذكرت صحيفة التلغراف أن مانشستر يونايتد يأمل في إقناع ريال مدريد بعرض قيمته 60 مليون يورو) على النادي الملكي أن يبحث عن بديل له قبل نهاية فترة الانتقالات، بعد أسبوعين.

ولا يزال موقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد واضحا وهو أن كاسيميرو ”ليس للبيع“، وبالتالي فإن الكرة في ملعب اللاعب بالكامل.