لاعبة كرة قدم أمريكية تسخر من كريستيانو رونالدو (صورة)

سخرت اللاعبة الأمريكية هيدز أورايلي البالغة 37 عاما، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بسبب مشاركتها في دوري أبطال أوروبا للسيدات في الوقت الذي يغيب فيه النجم البرتغالي عن دوري أبطال أوروبا للرجال بسبب مشاركة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

الشرطة البريطانية تحذر رونالدو بعد تحطيم هاتف طفل مصاب بالتوحد https://t.co/4w6ZVugj4a pic.twitter.com/JKf8msxVaM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2022

وتلعب النجمة الأمريكية مع فريق شيلبورن الإيرلندي الذي يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا للسيدات بمواجهة فريق يومورخي السلوفيني خارج ملعبه غدا الخميس.

وكتبت النجمة الأمريكية في ”تويتر“ :“ أتجه للعب دوري أبطال أوروبا في سن 37 وكريستيانو رونالدو لا ”.

من هي هيدز أورايلي؟

وتملك هيدز أورايلي مسيرة رائعة كلاعبة كرة قدم حيث مثلت عدة أندية أمريكية وحققت عدة ألقاب كما مثلت منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 2002 و2016 وشاركت في 231 لقاء سجلت 47 هدفا وتوجت بالميدالية الذهبية 3 مرات في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنوات 2004 و2008 و2012 وبكأس العالم في 2015 وكأس العالم للشابات في 2002.

ويرغب كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد فشل فريقه بالتأهل والاكتفاء بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

وتوج كريستيانو رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات ، 4 مع ريال مدريد ولقب مع مانشستر يونايتد كما يحتل صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 141 هدفا وأكثر من صنع أهداف برصيد 42 هدفا وأكثر اللاعبين مشاركة بـ187 لقاء وأرقام قياسية أخرى خاصة في الأدوار المتقدمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ أصبح منفتحا على رحيل النجم البرتغالي هذا الصيف بسبب تأثيره السلبي على غرفة الملابس، وتنتظر إدارة مانشستر يونايتد تلقي عروض للتخلي عنه.

وتردد أن بايرن ميونخ وتشيلسي مهتمان بضم اللاعب.