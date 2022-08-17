الشرطة البريطانية تحذر رونالدو بعد تحطيم هاتف طفل مصاب بالتوحد

وجهت الشرطة البريطانية تحذيرا إلى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بعد تحطيم هاتف طفل صغير على الأرض عقب الخسارة من إيفرتون الموسم الماضي.

وبدا أن مهاجم مانشستر يونايتد صفع يد جاكوب هاردينغ عندما غادر الملعب بعد أن خسر فريقه أمام إيفرتون في جوديسون بارك الموسم الماضي، لكنه اعتذر لاحقًا للشاب البالغ من العمر 14 عامًا ويعاني من التوحد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أجرت الشرطة مقابلة احترازية مع النجم البرتغالي فيما يتعلق باعتداء مزعوم وضرر جنائي ضد طفل صغير.

وفي بيان يوم الأربعاء ، قالت شرطة مرسيسايد لصحيفة ”ذا ميرور“ البريطانية : ”يمكننا أن نؤكد أن رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا حضر طواعية وتمت مقابلته فيما يتعلق بادعاء الاعتداء والأضرار الجنائية. الادعاء يتعلق بحادث أعقب مباراة كرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في استاد جوديسون بارك يوم السبت 9 أبريل الماضي. لقد تم التعامل مع الأمر على سبيل الحذر المشروط. انتهى الأمر الآن“.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن رونالدو وافق على دفع تعويضات للطالب الشاب.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يطيح بيده باتجاه الأرض أثناء خروجه من الملعب وتوجهه نحو غرفة الملابس في استاد جوديسون بارك التابع لفريق إيفرتون.

وقال شهود عيان إن قائد البرتغال أطاح بيده هاتف أحد المشجعين وتحطم على الأرض. واعتذر رونالدو عن هذه الواقعة عبر حسابه على إنستغرام بعد ذلك.

وقال متحدث باسم شرطة مرسيسايد حينها إن الشرطة تتواصل مع الفريقين بعد تقارير تحدثت عن حدوث اعتداء.

وأضاف المتحدث ”عند مغادرة اللاعبين أرض الملعب الساعة 2.30 وردت تقارير عن تعرض صبي لهجوم على يد أحد أفراد الفريق الزائر عند خروجه من الملعب. التحقيقات مستمرة والضباط على اتصال بنادي إيفرتون لكرة القدم لمراجعة صور المراقبة وبالشهود“ لمعرفة إن كان ما حدث يعتبر مخالفة تستوجب التحقيق أم لا“.

ومن ناحية اخرى، قال رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إنه سيكشف الحقيقة في غضون أسبوعين بعد تكهنات مستمرة بشأن مستقبله في النادي.

وذكرت تقارير أن الدولي البرتغالي يرغب في مغادرة أولد ترافورد رغم إصرار المدرب الجديد إريك تين هاج على أن اللاعب ”ليس للبيع“.

وقال رونالدو على انستجرام ”(ستعرفون) الحقيقة في غضون أسبوعين“. كما أبدى إعجابه بمنشور لأحد المعجبين قال فيه إن مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني يريد التعاقد معه.