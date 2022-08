مانشستر يونايتد يسعى لضم كريستيان بوليسيتش من تشيلسي

كشفت صحيفة ”تليغراف“ أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم كريستيان بوليسيتش، نجم تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة، يوم الأربعاء، ”يحاول مانشستر يونايتد إقناع تشيلسي بالسماح لـبوليسيتش الخروج على سبيل الإعارة“.

Manchester United are trying to persuade Chelsea to allow Christian Pulisic to leave on loan… and have received some encouragement in their pursuit of Real Madrid's Casemiro. More on @TeleFootball

— Jason Burt (@JBurtTelegraph) August 17, 2022