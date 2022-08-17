مانشستر يونايتد يسعى لضم كريستيان بوليسيتش من تشيلسي

كشفت صحيفة ”تليغراف“ أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم كريستيان بوليسيتش، نجم تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة، يوم الأربعاء، ”يحاول مانشستر يونايتد إقناع تشيلسي بالسماح لـبوليسيتش الخروج على سبيل الإعارة“.

Manchester United are trying to persuade Chelsea to allow Christian Pulisic to leave on loan… and have received some encouragement in their pursuit of Real Madrid's Casemiro. More on @TeleFootball — Jason Burt (@JBurtTelegraph) August 17, 2022

كما أكدت صحيفة ”ذا أثليتك“ صحة التقارير، قائلة ”تشيلسي مستعد للاستماع لعروض الإعارة المقدمة لكريستيان بوليسيتش، كما إن اللاعب يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد“.

وعانى المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا للعب دقائق معدودة منذ وصول توماس توخيل كمدير لتشيلسي، وشهد هذا الصيف ارتباط بوليسيتش بشدة بالابتعاد عن ستامفورد بريدج.

ووقَّع النجم الأمريكي، لتشيلسي في عام 2019 مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، وبدا كأنه مشروع فاشل آخر للبلوز.

ويسعى مانشستر يونايتد بشكل قوي إنقاذ موسمه الحالي بالبحث عن تدعيمات جديدة، إذ ذكرت تقارير أن النادي يستهدف ضم البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد، والبرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فقد وصل عدد من مسؤولي مانشستر يونايتد إلى أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، لمناقشة إمكانية ضم فيليكس.

ورغم ذلك، فقد جاء الرد صادما، بعد أن أخبرهم مسؤولو أتلتيكو بأنهم ليست لديهم نية لبيع فيليكس هذا الصيف.

وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد، قادما من بنفيكا، في صيف 2019، مقابل 113 مليون جنيه إسترليني.

فيما قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن كاسيميرو، إنه ”بخلاف عدم استعداد إدارة ريال مدريد للاستماع إلى العروض أو الجلوس للتفاوض حول رحيل كاسيميرو، فإن اللاعب نفسه لا يريد الرحيل عن الميرنغي“.

وأضافت الصحيفة ”النادي الإنجليزي سيكون في أزمة لرفض كاسيميرو فكرة الرحيل، بجانب موقف النادي الصعب وعدم مشاركته في دوري الأبطال“.

ويرتبط البرازيلي كاسيميرو مع ريال مدريد بعقد حتى صيف 2025، وهو أحد قادة غرفة تبديل الملابس، وأحد أهم اللاعبين في صفوف الملكي.

وبعد أن كان مانشستر يونايتد يسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في ملعبه على يد برايتون بهدفين مقابل هدف، حدث ما لم يكن متوقعا، عندما حل ضيفا على برينتفورد، مساء السبت، في الجولة الثانية، حيث تعرض للهزيمة 0-4 بعد تلقيه رباعية في أول 35 دقيقة.