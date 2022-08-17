ذا أثليتيك: بيرناردو سيلفا سيكمل مسيرته مع مانشستر سيتي

كشفت صحيفة ”ذا أثليتيك“ البريطانية عن آخر تطورات موقف بيرناردو سيلفا من الرحيل عن مانشستر سيتي، في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، في الميركاتو الحالي.

وارتبط اسم بيرناردو سيلفا بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، بالتزامن مع رغبة برشلونة في الحصول على خدماته في الميركاتو الحالي.

وقالت الصحيفة في تقريرها، يوم الأربعاء، إن ”سيلفا على استعداد لإكمال مستقبله مع مانشستر سيتي والتخلي عن أي أفكار تتعلق بالرحيل في الوقت الحالي“.

وأضافت ”بيرناردو سيلفا يركز بشدة على الموسم المقبل مع مانشستر سيتي، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تساهلا في موقف اللاعب واستعدادًا واضحًا لنسيان أي عملية انتقال لأندية أخرى“.

وتابع التقرير ”يعتقد البعض في مانشستر سيتي أن سيلفا قد يكون منفتحا لمناقشة تمديد عقده والذي ينتهي في عام 2025“.

Very good news for Manchester City: Bernardo Silva is now focused on staying. His head was turned by interest from Barcelona, but, just like last summer, he's now happy to stay and focus fully on the season ahead at #MCFC https://t.co/E1MUWSspzD — Oliver Kay (@OliverKay) August 17, 2022

كانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أشارت إلى أن انضمام سيلفا للبارسا أصبح صعبًا جدًّا، مشيرة إلى أن الفريق يواجه معضلتين لإتمام الصفقة كل منهما أصعب من الأخرى، أبرزها توفير الأموال اللازمة لضم اللاعب، والمبلغ المالي المطلوب من السيتي للتخلي عن سيلفا، حيث نقلت عن تقارير تأكيدات أن مسؤولي بطل إنجلترا يرحبون بالتخلي عن النجم صاحب الـ28 عامًا لكن فقط مقابل المبلغ المالي المناسب والمقدر من جانبهم بـ100 مليون يورو.

برشلونة أبدى استعداده لتقديم 80 مليون يورو مقابل الحصول على سيلفا لكن السيتي لن يتنازل عن طلبه 100 مليون.

سيلفا كان شارك مع مانشستر سيتي لمدة 25 دقيقة فقط في اكتساح ضيفه بورنموث برباعية دون رد، يوم السبت الماضي.

فضلا عن ذلك، فإن سيلفا لعب 12 دقيقة فقط في مباراة الجولة الأولى والتي حل فيها السيتي ضيفًا على وست هام، وانتهت بفوز الضيوف بهدفين نظيفين.

وشارك ابن الـ27 عاما مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 أهداف، وتُوّج بلقب الدوري الإنجليزي.