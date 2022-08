ذا أثليتيك: بيرناردو سيلفا سيكمل مسيرته مع مانشستر سيتي

كشفت صحيفة ”ذا أثليتيك“ البريطانية عن آخر تطورات موقف بيرناردو سيلفا من الرحيل عن مانشستر سيتي، في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، في الميركاتو الحالي.

وارتبط اسم بيرناردو سيلفا بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، بالتزامن مع رغبة برشلونة في الحصول على خدماته في الميركاتو الحالي.

وقالت الصحيفة في تقريرها، يوم الأربعاء، إن ”سيلفا على استعداد لإكمال مستقبله مع مانشستر سيتي والتخلي عن أي أفكار تتعلق بالرحيل في الوقت الحالي“.

وأضافت ”بيرناردو سيلفا يركز بشدة على الموسم المقبل مع مانشستر سيتي، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تساهلا في موقف اللاعب واستعدادًا واضحًا لنسيان أي عملية انتقال لأندية أخرى“.

وتابع التقرير ”يعتقد البعض في مانشستر سيتي أن سيلفا قد يكون منفتحا لمناقشة تمديد عقده والذي ينتهي في عام 2025“.

Very good news for Manchester City: Bernardo Silva is now focused on staying.

His head was turned by interest from Barcelona, but, just like last summer, he's now happy to stay and focus fully on the season ahead at #MCFC https://t.co/E1MUWSspzD

— Oliver Kay (@OliverKay) August 17, 2022