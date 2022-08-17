ماركا: وفد من مانشستر يونايتد يستهدف نجوم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ركزت صحيفة ”ماركا“ على استهداف مانشستر يونايتد التعاقد مع نجوم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدة أن مبعوثين من الفريق الإنجليزي متواجدون في عاصمة إسبانيا.

ومنذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية ارتبط مانشستر يونايتد بلاعبين من الدوري الإسباني، أبرزهم الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب برشلونة، الذي رفض اللعب للفريق وأيضا الغابوني بيير أوباميانغ، ومهاجم إسبانيول راؤول دي توماس.

وعقدت أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورغبته في الرحيل مهمة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الراغب في إعادة سفينة مانشستر يونايتد للإبحار من جديد ويبحث عن تعزيزات في سوق انتقالات صعب، حيث يعتبر فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا عائقا كبير أمام قدوم التعزيزات.

وفقد مانشستر يونايتد عدة لاعبين، أبرزهم الفرنسي بول بوغبا والصربي ماتيتش والإنجليزي جيسي لينغارد والأوروغوياني إدينسون كافاني لنهاية عقودهم، وخرج لاعبين أخرين واكتفى بالتعاقد مع 3 لاعبين أبرزهم الدنماركي كريستيان إيركسين والأرجنتيني أليساندرو مارتينيز.

وأكدت ”ماركا“، أن وفد مانشستر يونايتد المتواجد في مدريد يستهدف عدة جبهات من بينها أيضا ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، لكن المهم بالنسبة لهم صفقتين الأولى في خط الوسط والثانية في الهجوم.

وحسب الصحيفة الإسبانية، استنادا لتقارير إعلامية بريطانية يجهز مانشستر يونايتد عرضا بقيمة 60 مليون يورو لضم البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد، رغم أن اللاعب يرغب في البقاء ويرفض الرحيل، لكن الصحيفة تحدثت عن وجود 7 لاعبين وسط والفرنسي تشاوميني الذي كلف الفريق الملكي مبلغ 80 مليون يورو و20 مليون متغيرات ويلعب في نفس مركز البرازيلي.

وحسب مصادر الصحيفة، فقد التقى وفد مانشستر يونايتد بأشخاص من محيط الدولي البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، ونقلوا رغبتهم في التعاقد معه سواء لمحيطه أو لإدارة أتلتيكو مدريد التي أخبرتهم برفضها رحيل اللاعب.

وأكدت ”ماركا“ أن سوق الانتقالات مشتعلة في مدريد بسبب تواجد وفد مانشستر يونايتد وعدة صفقات تطبخ على نار في الأيام المقبلة، وأبرزها صفقتي كاسيميرو وجواو فيليكس.

رونالدو: وسائل الإعلام تكذب.. قريبا ستظهر الحقيقة https://t.co/QyDF3hcoGv pic.twitter.com/J1y1laPx8D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2022

إيلون ماسك

من جانبه، قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه كان يمزح بشأن تغريدته حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي ”لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي“.

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة.

ويعد يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه استرليني.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة جليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني 955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء يونايتد بدلا من تويتر.

ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.