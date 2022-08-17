إيلون ماسك: سأشتري مانشستر يونايتد

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه سيسشتري مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك في حسابه في تويتر ”سأشتري مانشستر يونايتد“.

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة، ولم يتضح بعد مدى جديته لإتمام الصفقة.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

كما لم تعلق عائلة جيلزر التي تملك مانشستر يونايتد على تغريدة إيلون ماسك .

ويعاني مانشستر يونايتد محليا وقاريا منذ اعتزال السير أليكس فرغيسون التدريب في 2013 وفشل عدة مدربين في إعادة الفريق لقمة الدوري الإنجليزي الممتاز واكتفى بألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي والدرع الخيرية.

ورفعت جماهير مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة وهذا الموسم شعارات تطالب برحيل الملاك عائلة جيلزر كما نظموا مظاهرات تطالب برحيلهم دون جدوى.

وذكرت عدة تقارير سابقة رغبة عدة مستثمرين شراء مانشستر يونايتد من بينهم عرض سعودي بلغ 4 مليارات جنيه استرليني لكن العائلة المالكة ترفض بيع النادي.

وبدأ استحواذ مالكوم جيلزر على مانشستر يونايتد منذ 2003 وكلفه حوالي 800 مليون جنيه استرليني وتعرض الملاك منذ البداية لمعارضة قوية من جماهير الفريق.