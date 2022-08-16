موقف كاسيميرو من عرض مانشستر يونايتد

كشفت شبكة ”espn“ موقف البرازيلي كاسيميرو من الرحيل عن ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية فد كشفت عن سعي مانشستر يونايتد للتعاقد مع كاسيميرو في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي، بعد فشل محاولات التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة.

وقالت ”espn“ إن كاسيميرو البالغ من العمر 30 عاما يفضل البقاء مع ريال مدريد، لكنه مع ذلك لا يستبعد الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويرتبط كاسيميرو بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2025، لكنه يعتقد أن ريال مدريد يمكن أن يسمح برحيل اللاعب، حال الحصول على عرض مناسب ماليا، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني من موناكو مقابل 80 مليون يورو.

ويعيش مانشستر يونايتد وضعا صعبا بعد لعب جولتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد خسر الفريق 1/2 أمام برايتون، ثم 0/4 أمام برينتفورد.

وكشف سايمون ستون، الصحفي في شبكة ”BBC“ أن مسؤولي مانشستر يونايتد قد يسمحون بمغادرة النجم البرتغال كريستيانو رونالدو في ظل مخاوف من تأثير مزاجه السلبي على الروح المعنوية للفريق.

وفشل مانشستر يونايتد في ضم فرينكي دي يونغ الذي يصر على البقاء مع برشلونة، كما تردد أن مفاوضات النادي الإنجليزي للتعاقد مع آدريان رابيو لاعب يوفنتوس فشلت بسبب مطالب اللاعب الفرنسي.

ووصل كاسيميرو إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو، العام 2013، ثم انتقل إلى بورتو بنظام الإعارة، علما أنه كلف ريال مدريد 6 ملايين يورو فقط، لكن قيمته السوقية تبلغ الآن 40 مليون يورو حسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك كاسيميرو في 336 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 31 هدفا، وصنع 29، ويرتبط عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.

وحقق كاسيميرو مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة، بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس إسبانيا، و3 في كأس السوبر الإسباني.