أول تعليق من داروين نونيز على طرده بعد نطحه يواكيم أندرسن

علق المهاجم الأوروغواياني دارويز نونيز لاعب ليفربول على نطح يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس في مباراة الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الإثنين.

وكتب نونيز عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”أنا على علم بالموقف القبيح الذي فعلته، أنا هنا لأتعلم من أخطائي ولن يحدث ذلك مرة أخرى“.

وكان مقطع فيديو كشف استفزازات متبادلة بين داروين نونيز ويواكيم أندرسن، قبل أن ينطح نونيز أندرسن.

ويظهر مقطع الفيديو تبادل نونيز ويواكيم أندرسن الاستفزازات بالحديث والاحتكاكات والالتحامات قبل أن ينطح نونيز أندرسن في الدقيقة 57.

ولم يتردد الحكم بول تيرني بطرد نونيز في المباراة التي انتهت على نتيجة 1/1.

مدافع كريستال بالاس يتلقى تهديدات بالقتل بعد تسببه في طرد نونيز https://t.co/K9NUxt4LuJ pic.twitter.com/XrRZFyzRLr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2022

وبحسب شبكة ”أوبتا“، بات نونيز ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يطرد من أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، بعد جو كول (أمام آرسنال في 2010).

وانتقل نونيز البالغ من العمر 23 عامًا من بنفيكا إلى ليفربول هذا الصيف مقابل 75 مليون يورو.

وشارك نونيز 3 مباريات مع ليفربول، بواقع 127 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، وكانت مواجهة كريستال بالاس المواجهة الأولى للاعب في التشكيلة الأساسية لكنه تعرض للطرد.

ومن المتوقع أن يتقرر إيقاف نونيز 3 مباريات ما يعني غيابه عن مباريات ليفربول أمام مانشستر يونايتد، يوم الإثنين المقبل، وبورنموث، ونيوكاسل يونايتد.

ولم يحقق ليفربول البداية الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل الريدز في أول جولتين أمام فولهام، وكريستال بالاس، ليملك الريدز نقطتين فقط، مقابل 6 نقاط للمتصدرين مانشستر سيتي، وآرسنال.