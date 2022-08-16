مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كاسيميرو من ريال مدريد

أفادت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية بتحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي.

ووفقا للصحيفة فإنه بعد أسابيع من ارتباط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة ظهر خيار كاسيميرو على طاولة مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لم يتلقّ أي عرض حتى الآن يخص كاسيميرو، لكنها أكدت أنه لا أحد في بطل الليغا مهتم بالسوق الصيفي، لكنهم يقولون دائما: ”في السوق الصيفي عليك دائمًا أن تكون منتبهًا حتى اليوم الأخير“.

وريال مدريد حاليا لديه سبعة لاعبين في خط الوسط، وكما ظهر ضد ألميريا، كل منهم لديه القدرة على احتلال مراكز مختلفة.

وفي الواقع جاء كروس ليحتل مركز لاعب خط الوسط قبل أن تطأ قدم كاسيميرو أرض الملعب، حيث بدأ تشواميني أولى مبارياته في الليغا.

ووصل كاسيميرو إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو، العام 2013، ثم انتقل إلى بورتو بنظام الإعارة، علما أنه كلف ريال مدريد 6 ملايين يورو فقط، لكن قيمته السوقية تبلغ الآن 40 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك كاسيميرو في 336 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 31 هدفا، وصنع 29، ويرتبط عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.

وحقق كاسيميرو، البالغ من العمر 30 عاما، مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة، بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقبا في كأس إسبانيا، و3 في كأس السوبر الإسباني.