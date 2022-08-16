مصير كريستيانو رونالدو.. ناديان كبيران فقط ما زالا يرغبان في ضمه

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن تشيلسي وأتلتيكو مدريد لا يزالان حريصين على التعاقد مع كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد، الذي يأمل اللعب الموسم المقبل في أحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما بالانتقال إلى الناديين في وقت سابق من الصيف الحالي، قبل أن يهدأ اهتمام الناديين.

ويعمل خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو بلا كلل في محاولة لتأمين انتقال اللاعب إلى أحد الأندية المنافسة في دوري الأبطال التي يتصدر قائمة هدافيها عبر التاريخ.

وكانت أندية بايرن ميونخ ونابولي وسبورتنغ لشبونة بالإضافة إلى تشيلسي وأتلتيكو وجهات محتملة للهداف التاريخي لريال مدريد ونجم يوفنتوس السابق.

ومع تبقي ما يزيد قليلاً على أسبوعين حتى موعد نهاية فترة الانتقالات الحالية، لا يزال الانتقال إلى تشيلسي أو أتليتيكو أمرًا ممكنًا، وفقًا لمراسل شبكة ”سكاي سبورتس“ كافي صولهكول.

وعلى الرغم من أنه لا يعتقد أن توماس توخيل المدير الفني الألماني لتشيلسي حريص على الانقضاض على المهاجم البرتغالي، لكن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية كشفت الشهر الماضي أن المالك الجديد للنادي اللندني تود بويلي أحب فكرة ضم رونالدو.

في غضون ذلك، احتج مشجعو أتلتيكو علنًا على التعاقد مع أسطورة ريال مدريد.

وقالت الصحيفة ذاتها إن مفاوضات الانتقال مع يونايتد لم تبدأ بعد، ولكن مع ذلك لا يزال يُزعم أن كلا الفريقين لهما اهتمام بالنجم الكبير.

ويبحث النادي اللندني عن هداف، بينما قد يحتاج أتليتيكو إلى إحضار مهاجم آخر.

وبرز المهاجم البرازيلي ماتيوس كونها كهدف للشياطين الحمر، حيث يسعى الهولندي إريك تن هاج أيضًا إلى تعزيز خط هجومه رغم أن النادي الإنجليزي العريق أصر منذ فترة طويلة على أن رونالدو ليس للبيع.

لكن النجم البرتغالي يسعى بشدة لمواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر لا يستطيع الشياطين الحمر تقديمه له.

والآن تزعم صحيفة ”ذا أتلتيك“ أن تن هاج بات منفتحا على رحيل رونالدو طالما أن النادي سيحل محله بمهاجم آخر قادر على تسجيل الأهداف.