لحظات ما قبل "النطحة".. فيديو يظهر استفزازات متبادلة بين نونيز وأندرسن (فيديو)

كشف مقطع فيديو استفزازات متبادلية بين داروين نونيز لاعب ليفربول ويواكيم أندرسن لاعب كريستال بالاس، قبل أن ينطح نونيز أندرسن خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الإثنين.

ويظهر مقطع الفيديو تبادل نونيز ويواكيم أندرسن الاستفزازات بالحديث والاحتكاكات والالتحامات قبل أن ينطح نونيز أندرسن في الدقيقة 57.

Anderson provoking Nunez throughout the game

Perhaps got an info Nunez is Suarez’s countryman and got temper issues….LOL pic.twitter.com/UEhko6JQvZ

— Frank Darkwah (@Blaqqkoffi) August 16, 2022