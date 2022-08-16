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رياضة

لحظات ما قبل "النطحة".. فيديو يظهر استفزازات متبادلة بين نونيز وأندرسن (فيديو)
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 15:33 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 15:45 GMT

لحظات ما قبل "النطحة".. فيديو يظهر استفزازات متبادلة بين نونيز وأندرسن (فيديو)

كشف مقطع فيديو استفزازات متبادلية بين داروين نونيز لاعب ليفربول ويواكيم أندرسن لاعب كريستال بالاس، قبل أن ينطح نونيز أندرسن خلال مواجهة الفريقين في الدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف مقطع فيديو استفزازات متبادلية بين داروين نونيز لاعب ليفربول ويواكيم أندرسن لاعب كريستال بالاس، قبل أن ينطح نونيز أندرسن خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الإثنين.

ويظهر مقطع الفيديو تبادل نونيز ويواكيم أندرسن الاستفزازات بالحديث والاحتكاكات والالتحامات قبل أن ينطح نونيز أندرسن في الدقيقة 57.

ولم يتردد الحكم بول تيرني في طرد نونيز في المباراة التي انتهت على نتيجة 1/1.

وبحسب شبكة ”أوبتا“، بات نونيز ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يطرد من أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، بعد جو كول (أمام آرسنال في 2010).

تشديد العقوبة
وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إنه عادة ما يؤدي السلوك العنيف إلى إيقاف اللاعب ثلاث مباريات، وهو ما يعني غياب نونيز عن مباريات ليفربول أمام مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين قال جيسون كوندي، لاعب تشيلسي السابق إن نونيز يستحق الإيقاف لفترة أطول، وأوضح أن تصرف المهاجم الأوروغواياني كان اعتداء يستحق الإيقاف خمس مباريات.

وقال: ”أنا شخصيا أعتقد أنه سيحصل على أكثر من 3 مباريات، سينتهي به الأمر بفرض حظر أكبر، ما فعله كان وصمة عار، وصمة عار مطلقة“.

أما غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق فوصف الواقعة بـ“لحظة جنون“، وأضاف: ”عندما يتم طردك بهذه الطريقة، يكون هذا هو المكان الأكثر وحدة في العالم“.

وتقدم ويلفريد زاها بالهدف الأول لكريستال بالاس، وتعادل لويس دياز ليفربول في الدقيقة 61.

ورفع التعادل رصيد ليفربول إلى نقطتين مقابل نقطة لكريستال بالاس.

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