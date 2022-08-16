مدافع كريستال بالاس يتلقى تهديدات بالقتل بعد تسببه في طرد نونيز

قال يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس إنه تلقى تهديدات بالقتل موجهة إليه وإلى أسرته بعد تلقيه ضربة رأس من مهاجم ليفربول داروين نونيز في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الإثنين؛ وهو ما تسبب في طرد المهاجم القادم من أوروغواي.

على طريقة زيدان، طرد داروين نونيز مهاجم #ليفربول بعد نطحه لاعب كريستال بالاس #ليِفربول_كريسَُتال_بالاس pic.twitter.com/zLxjR4AN2H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1 بعد طرد مهاجم ليفربول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد التحام بينه وبين المدافع الدنماركي.

وبهذه النتيجة يبقى ليفربول دون فوز في أول جولتين من الموسم ويحتل المركز 12 بين فرق البطولة العشرين، بينما وجه الجمهور غضبه نحو أندرسن الذي قال إنه تلقى رسائل مسيئة عبر إنستجرام.

وقال أندرسن قبل مشاركة بعض صور الرسائل التي تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل في بريده: ”أفهم أنكم تشجعون فريقا. لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الإنترنت“.

”أتمنى أن يقوم إنستغرام والدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر“.