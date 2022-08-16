مانشستر سيتي يعلن رسميا ضم سيرجيو غوميز

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا ضم المدافع الإسباني سيرجيو غوميز من أندرلخت البلجيكي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في الموسم الحالي، حتى 2026.

ونشر مانشستر سيتي فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله ضم اللاعب دون الإعلان عن التفاصيل المالية.

وكان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قال أخيرا بعد تألق غوميز في أندرلخت تحت قيادة قائد سيتي السابق فينسنت كومباني الموسم الماضي، إن لاعب الوسط الذي تحول إلى مركز الظهير الأيسر والبالغ عمره 21 عاما سينافس على مكان في الفريق الأول.

وقال غوارديولا ”إنه لاعب شاب موهوب من أكاديمية برشلونة. ذهب إلى بروسيا دورتموند لكنه لم يشارك كثيرا. في العام الماضي منحه كومباني الفرصة، قدم أداء جيدا لفت أنظارنا وسنتعاقد معه“.

وأضاف غوارديولا ”إنه لاعب استثنائي. سيكون معنا“.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️ Read more ⤵️ — Manchester City (@ManCity) August 16, 2022

لعب غوميز 30 مباراة مع أندرلخت منذ انضمامه في يونيو 2021. ومثل أيضا إسبانيا على مستوى منتخبات الناشئين والشباب بما في ذلك المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في عام 2017 حين خسروا أمام إنجلترا في النهائي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي وأندرلخت اتفقا على صفقة مبدئية بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني (13.33 مليون دولار) للحصول على خدمات غوميز.

وقال سيرجيو غوميز، في تصريحات لموقع سيتي: ”أنا فخور وسعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، هو أفضل فريق في إنجلترا وتحت قيادة بيب غوارديولا لدي فرصة للتعلم والتطور مع المدرب الأكثر تميزًا في كرة القدم، أن أكون جزءًا من هذا النادي هو حلم يتحقق بالنسبة لي وهو شيء يطمح إليه أي لاعب شاب“.

وأضاف: ”كان عدد الألقاب التي فاز بها سيتي خلال السنوات القليلة الماضية مذهلاً وأسلوب كرة القدم الذي يلعبه الفريق تحت قيادة بيب هو الأكثر إثارة في أوروبا، اللعب من أجل بيب وطاقمه الفني ونصائحهم سيكون شيء مميزًا للغاية“.

وتابع: ”لقد سمعت الكثير عن جماهير السيتي ومدى شغفهم، لذلك لا يمكنني الانتظار للبدء ومحاولة مساعدة النادي على تحقيق المزيد“.