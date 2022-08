مانشستر سيتي يعلن رسميا ضم سيرجيو غوميز

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا ضم المدافع الإسباني سيرجيو غوميز من أندرلخت البلجيكي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في الموسم الحالي، حتى 2026.

ونشر مانشستر سيتي فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله ضم اللاعب دون الإعلان عن التفاصيل المالية.

وكان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قال أخيرا بعد تألق غوميز في أندرلخت تحت قيادة قائد سيتي السابق فينسنت كومباني الموسم الماضي، إن لاعب الوسط الذي تحول إلى مركز الظهير الأيسر والبالغ عمره 21 عاما سينافس على مكان في الفريق الأول.

وقال غوارديولا ”إنه لاعب شاب موهوب من أكاديمية برشلونة. ذهب إلى بروسيا دورتموند لكنه لم يشارك كثيرا. في العام الماضي منحه كومباني الفرصة، قدم أداء جيدا لفت أنظارنا وسنتعاقد معه“.

وأضاف غوارديولا ”إنه لاعب استثنائي. سيكون معنا“.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️

Read more ⤵️

