لتأثيره على الروح المعنوية للفريق.. مانشستر يونايتد مستعد للاستماع للعروض المقدمة لكريستيانو رونالدو

كشف سايمون ستون، الصحفي بشبكة ”BBC“ أن مسؤولي مانشستر يونايتد قد يسمحون بمغادرة كريستيانو رونالدو للنادي في فترة الانتقالات الحالية، في ظل مخاوف من تأثير مزاجه السلبي على الروح المعنوية للفريق.

وقال سايمون ستون، في مقاله، يوم الثلاثاء، ”إن هناك شخصيات مهمة شعرت بالقلق نتيجة لسرعة اختفاء المشاعر الإيجابية والروح المعنوية للفريق التي ظهرت خلال الموسم التحضيري الناجح في أستراليا وتايلاند“.

وأضاف ”يقال إن لرونالدو حضورا سلبيا في مانشستر يونايتد وبالكاد يتواصل مع زملائه ولم يخف رغبته في الرحيل“.

وتابع ”تخشى بعض المصادر أنه لن يكون هناك حل لمشاكل مانشستر يونايتد الحالية حتى يغادر كريستيانو رونالدو، حتى وإن غادر ولم يتم التعاقد مع بديل، حيث ستحدث نقلة نوعية في الحالة المعنوية وسيتحسن الأداء العام“.

كما أفاد موقع ”talkSPORT“، بأن ”مانشستر يونايتد مستعد للاستماع للعروض المقدمة لكريستيانو رونالدو“.

وكانت تقارير صحفية قالت إن رونالدو أُجبر على تناول الغداء بمفرده، إذ استمرت محاولاته لمغادرة مانشستر يونايتد في إحباط زملائه في الفريق.

