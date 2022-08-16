لتأثيره على الروح المعنوية للفريق.. مانشستر يونايتد مستعد للاستماع للعروض المقدمة لكريستيانو رونالدو

كشف سايمون ستون، الصحفي بشبكة ”BBC“ أن مسؤولي مانشستر يونايتد قد يسمحون بمغادرة كريستيانو رونالدو للنادي في فترة الانتقالات الحالية، في ظل مخاوف من تأثير مزاجه السلبي على الروح المعنوية للفريق.

وقال سايمون ستون، في مقاله، يوم الثلاثاء، ”إن هناك شخصيات مهمة شعرت بالقلق نتيجة لسرعة اختفاء المشاعر الإيجابية والروح المعنوية للفريق التي ظهرت خلال الموسم التحضيري الناجح في أستراليا وتايلاند“.

وأضاف ”يقال إن لرونالدو حضورا سلبيا في مانشستر يونايتد وبالكاد يتواصل مع زملائه ولم يخف رغبته في الرحيل“.

وتابع ”تخشى بعض المصادر أنه لن يكون هناك حل لمشاكل مانشستر يونايتد الحالية حتى يغادر كريستيانو رونالدو، حتى وإن غادر ولم يتم التعاقد مع بديل، حيث ستحدث نقلة نوعية في الحالة المعنوية وسيتحسن الأداء العام“.

كما أفاد موقع ”talkSPORT“، بأن ”مانشستر يونايتد مستعد للاستماع للعروض المقدمة لكريستيانو رونالدو“.

وكانت تقارير صحفية قالت إن رونالدو أُجبر على تناول الغداء بمفرده، إذ استمرت محاولاته لمغادرة مانشستر يونايتد في إحباط زملائه في الفريق.

There has been a shift in thinking re Ronaldo. https://t.co/6df8bPflpx — Simon Stone (@sistoney67) August 16, 2022

وقدم المهاجم البرتغالي طلب انتقال صادم في وقت سابق من هذا الصيف وسط رغبة في العودة إلى دوري أبطال أوروبا، في حين أنه يشعر أيضًا بالإحباط من تردد الشياطين الحمر في السوق الحالية، حيث تعاقد النادي الإنجليزي مع ثلاثة لاعبين فقط حتى الآن وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية.

لكن حتى الآن، لم تثمر محاولاته للرحيل عن النادي، حيث اتخذ النادي موقفًا صارمًا بعدم بيعه، في حين أن العروض الملموسة للتعاقد معه لم تصل إلى الجدية المطلوبة على الرغم من أن وكيل أعماله خورخي مينديز بذل قصارى جهده لإتمام الانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ورفضت أندية تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي وناديه السابق يوفنتوس التعاقد معه، ولكن حتى الآن لا يزال لاعبًا في مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة ”ذا أثليتيك“، فقد تم ترك اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يتناول الغداء بمفرده في قاعدة تدريب النادي، في حين أن إحباطه في أثناء التدريبات والمباريات واضح.

كما شوهد رونالدو وهو يستسلم في أثناء التدريبات وعلى أرض الملعب وسط أسوأ بداية للنادي للموسم منذ أكثر من 100 عام، حيث خسر الشياطين الحمر أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة إيريك تسن هاج، إذ جاءت الهزيمة 2-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون في نهاية الأسبوع الماضي، وأعقبها هزيمة مفاجئة 4-صفر على يد برنتفورد.

وبدأ رونالدو اللعب على مقاعد البدلاء ضد برايتون، لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية يوم السبت ولعب 90 دقيقة كاملة ضد برنتفورد. ولم يهز الشباك بعد هذا الموسم، بعد أن سجل 24 هدفا للفريق الموسم الماضي احتل بها صدارة الهدافين.