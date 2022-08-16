طرد داروين نونيز يمثل أزمة لكلوب قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

سيواجه يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أزمة هجومية بعد طرد الوافد الجديد داروين نونيز في التعادل 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين، في ظل غياب روبرتو فيرمينو ودييغو جوتا للإصابة.

وفي ظهوره الأول في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ انضمامه قادما من بنفيكا، طُرد نونيز بشكل مباشر في الشوط الثاني بعد نطح يواخيم أندرسن ليغيب عن ثلاث مباريات.

وسيكون كلوب أمام مشكلة قبل أن يحل فريقه ضيفا على مانشستر يونايتد في الدوري الاثنين المقبل.

وأبلغ كلوب شبكة ”سكاي سبورتس“: ”إنها لحظة صعبة في ظل الإصابات وكيفية التعامل مع الأمر وما شابه ذلك“.

”علينا الاستفادة من الأسبوع المقبل لاستعادة أحد اللاعبين أو كليهما. لا أعرف هل يمكننا فعل ذلك أم لا. لكن الآن فقدنا داروين، وهذا لن يساعدنا. (فيرمينو) ربما يكون جاهزا للأسبوع المقبل“.

على طريقة زيدان.. طرد داروين نونيز مهاجم ليفربول بعد نطحه لاعب كريستال بالاس (فيديو) https://t.co/4j7TV7ZSCH pic.twitter.com/efMQVGRRAV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وغاب فيرمينو عن مواجهة بالاس كإجراء احترازي، وسيجبر إيقاف نونيز المدرب الألماني على تغيير تشكيلته.

ولم يكن كلوب حادا في توجيه انتقادات إلى نونيز عما بدر منه.

وقال ”إنه ليس رد الفعل الذي تريده.. لا أعلم بالضبط فترة إيقافه لكنه الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، وسنحاول استغلاله للعمل البدني وليس معاقبته، فقط لجعله أكثر قوة“.

وتأخر ليفربول بهدف ويلفريد زاها في الشوط الأول، لكن الجناح لويس دياز أدرك التعادل بعد أربع دقائق من طرد نونيز، وربما سيكون على اللاعب الكولومبي تحمل المزيد من العبء أمام يونايتد.

وأضاف كلوب ”هدف رائع، وبالتأكيد كنا بحاجة إليه“.

ويعاني ليفربول في بداية الموسم من كثرة الإصابات، حيث غاب الكاميروني جويل ماتيب والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو بسبب الإصابة، فيما كان القائد جوردان هندرسون والمدافع جو غوميز في دكة البدلاء في بداية اللقاء قبل المشاركة في الشوط الثاني.

وعلق مدرب ليفربول على كثرة إصابات فريقه، قائلا: ”أسبوع مجنون كأن ساحرة ضربتنا، كأن هناك ساحرة في ملعبنا“.

وأضاف: ”ليست البداية التي أردناها لكن نقطتين هما أقل مشاكلنا في الوقت الحالي، إنها صعبة مع الإصابات يجب أن نستخدم الأسبوع المقبل لاستعادة لاعب واحد أو اثنين، على الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا، لقد فقدنا داروين الآن أيضًا، وهذا لا يساعد، لكن فيرمينيو قد يعود، سنرى“.