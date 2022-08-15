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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل أمام كريستال بالاس ويواصل نزيف النقاط
تاريخ النشر: 15 أغسطس 2022 21:09 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2022 21:35 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل أمام كريستال بالاس ويواصل نزيف النقاط

تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس 1 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. تقدم كريستال بالاس عن طريق ولفريد زاها في

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تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس 1 – 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم كريستال بالاس عن طريق ولفريد زاها في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وتعرض داروين نونيز لاعب ليفربول للطرد في الدقيقة 57، فعلى طريقة زيدان، تم طرد داروين نونيز مهاجم ليفربول بعد نطحه لاعب كريستال بالاس، الذي قام بجذبه ومحاولة استفزازه.

وألهم الطرد لويس دياز عندما أدرك التعادل في الدقيقة 61 حيث توغل اللاعب الكولومبي من الجهة اليسرى وتجاوز العديد من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة بعيدة عن متناول فيسنتي جويتا حارس الضيوف.

وواصل ليفربول الهيمنة واقترب من تسجيل هدف الفوز في عدة مناسبات، لكن بالاس حافظ على ثباته ليحقق أول نقطة له في الموسم الجديد بينما تعادل صاحب الأرض في أول مباراتين.

وهذه المباراة السادسة على التوالي في الدوري التي يتلقى فيها ليفربول الهدف الأول.

ورفع ليفربول رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر، بعدما تعادل في المباراة الأولى 2 -2 أمام فولهام.

فيما حصد كريستال بالاس أول نقطة له في المسابقة بعدما خسر في المرحلة الأولى صفر – 2 أمام ضيفه آرسنال.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

2022-08-1-189

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