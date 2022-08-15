على طريقة زيدان.. طرد داروين نونيز مهاجم ليفربول بعد نطحه لاعب كريستال بالاس (فيديو)

أشهر حكم مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، الكارت الأحمر في وجه داروين غابرييل نونيز، بعد ”نطحه“ مدافع الفريق الضيف.

في أوّل ظهور لـ داروين نونيز على ملعب الأنفيلد وأمام جماهيره، خرج المهاجم الأوروغوياني مطرودًا بالبطاقة الحمراء بعد اعتدائه على مدافع كريستال بالاس.

فعلى طريقة زيدان، تم طرد داروين نونيز مهاجم ليفربول بعد نطحه لاعب كريستال بالاس، الذي قام بجذبه ومحاولة استفزازه.

على طريقة زيدان، طرد داروين نونيز مهاجم #ليفربول بعد نطحه لاعب كريستال بالاس #ليِفربول_كريسَُتال_بالاس pic.twitter.com/zLxjR4AN2H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وسيتطلع ليفربول لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، عندما يستضيف كريستال بالاس في الدوري الممتاز اليوم الإثنين.

وتعرض نونيز، الذي تعاقد ليفربول معه قادماً من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو (76.45 مليون دولار)، لانتقادات بعد إخفاقه في الظهور بشكل جيد في هزيمة قاسية 0-4 قبل انطلاق الموسم أمام مانشستر يونايتد.

وبعد معاناته المبكرة، سجل نونيز أربعة أهداف في مباراة ودية أمام رازن بال شبورت لايبزيغ، كما هز الشباك في فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع وفي التعادل مع فولهام في الدوري الأسبوع الماضي.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس في مقابلة اليوم الإثنين ”قبل خمسة أسابيع عندما بدأنا التحضير للموسم الجديد لم يظهر نونير بشكل جيد من وجهة نظر المنتقدين في مباراته الأولى. من الجنون الحكم بهذه السرعة على أي لاعب.

”يمكنكم جميعاً مشاهدة قدراته حالياً. إنه المهاجم المناسب للفريق. يختلف نسبياً عن باقي اللاعبين الموجودين. إنه مهاجم نشيط ويملك طاقة كبيرة. إنه قوي جدا بدنيا وفنيا وستزيد هذه الأمور مع المزيد من الاستقرار والانسجام والثقة وشعوره بالأمان في محيطه الجديد“.

وشدد كلوب على أهمية منح اللاعبين المزيد من الوقت للانسجام مع فرقهم الجديدة وقال إن ”إرلينغ هالاند الوافد الجديد على مانشستر سيتي واجه أيضا انتقادات مبكرة“.

وأهدر هالاند عدة فرص وعانى للانسجام مع زملائه الجدد في الهزيمة في مباراة درع المجتمع، لكنه سجل هدفين أمام وست هام يونايتد في أول ظهور له بالدوري وصنع هدفا في فوز سيتي 4-0 على بورنموث يوم السبت.

وقال كلوب ”لا يمكنك أن تطلب من أي لاعب أن يمنحك 100% من مجهوده ومهاراته على الفور، نعمل على تطوير أداء نونيز في الوقت الحالي وبطريقة جيدة“.