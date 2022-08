الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا مع توماس توخيل بسبب انتقادات للحكم أنطوني تيلور

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا انضباطيا بشأن تعليقات لمدرب تشيلسي توماس توخيل عن الحكم أنطوني تيلور بسبب قرارات اتخذها في مباراة متوترة انتهت بالتعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد بالدوري الممتاز.

وهاجم توخيل الحكم تيلور ونظام حكم الفيديو المساعد بسبب قرارات اعتبرها خاطئة ساعدت في رأيه توتنهام على خطف التعادل في ستامفورد بريدج.

