محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم مميز في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لإضافة رقم لرصيده من الأرقام القياسية خلال مواجهات فريقه ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقيان، مساء اليوم الاثنين، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ”ساهم محمد صلاح في 11 هدفًا خلال آخر 7 مباريات فقط ضد كريستال بالاس بالبريميرليغ“.

وفي حالة تسجيل صلاح في شباك كريستال بالاس سيرفع رصيد أهدافه مع ليفربول إلى 120 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه في الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث.

وبذلك سيتساوى مع ستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفا والذي يحتل المركز الثاني حاليا، خلف المتصدر روبي فاولر.

كما أن الهدف حال تسجيله سيجعل صلاح ينفرد بالمركز الثامن في قائمة أفضل هدافي النادي العريق منذ نشأته.. إذ يتساوى حاليا مع مايكل أوين برصيد 158 هدفا في مختلف المسابقات.

