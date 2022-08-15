باريس سان جيرمان يجهز عرضا لضم راشفورد بناء على رغبة مبابي

كشفت صحيفة ”ذا تايمز“ أن باريس سان جيرمان يجهز عرضا كبيرا من أجل ضم ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد

وقالت الصحيفة، يوم الاثنين، إن ”لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يجهز عرضا كبيرا من أجل ماركوس راشفورد الذي يعجبه كثيرًا، وإن هذا الأمر تمت الموافقة عليه من قِبل كيليان مبابي، قائد الفريق“.

وأضافت الصحيفة ”كامبوس يرى أن تطور راشفورد تعطّل بسبب أدواره في مانشستر يونايتد، وعرض عليه اللعب لباريس من أجل إعادة إحياء مسيرته، إذ يستهدف الفريق الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي“.

وذكر التقرير أن سان جيرمان سيقدم عرضا بعقدٍ طويل الأمد لراشفورد لإقناعه بالقدوم للنادي الفرنسي الذي يأمل أن ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

فيما أوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يريد التفريط في راشفورد، موجها رسالته إلى باريس سان جيرمان بأن اللاعب غير قابل للبيع.

وجاء تقرير ”تايمز“ في الوقت الذي طفت فيه أزمة كبيرة بين مبابي وزميله في الفريق نيمار داسيلفا، وتفجرت خلال مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي.

وكشفت تقارير أن مبابي، طالب إدارة باريس بالاستغناء عن نيمار، عند تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي، حيث يرى النجم الفرنسي أن الملعب لا يتحمل سوى ثنائي هجومي فقط، بعد وصول ليونيل ميسي، صيف العام الماضي، قادما من برشلونة.

وذكرت التقارير أيضا أن اللاعب الفرنسي، يعتقد أنه تعلم الكثير بجوار نيمار، طوال السنوات الخمس الماضية، والآن يركز فقط ليتعلم من ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من الصداقة السريعة التي نشأت بين نجمي سان جيرمان، فور انضمامهما إلى الفريق في صيف 2017، إلا أن العلاقة توترت للغاية بينهما، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

يذكر أن باريس سان جيرمان ربط الثنائي مبابي ونيمار، بعقدين حتى صيف 2025.

كما ينص عقد نيمار على إمكانية تجديده تلقائيا، حتى صيف 2027.

ويبلغ راشفورد من العمر 24 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2023 مع يونايتد.

وكان راشفورد تم تصعيده للفريق الأول لليونايتد في 2016، ومنذ ذلك الحين مثّل ألوان الفريق في 304 مباريات في كل المسابقات، سجل خلالها 93 هدفًا، وصنع 57 هدفًا لزملائه.