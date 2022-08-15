كلوب: لويس دياز يمكنه محاكاة محمد صلاح وتعويض ساديو ماني

ساند يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لويس دياز ليصبح تهديدا مستمرا لمرمى المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إن طريقة لعب الفريق ستساعد اللاعب الكولومبي على محاكاة محمد صلاح وتعويض المهاجم السابق ساديو ماني.

وانسجم دياز سريعا منذ انضمامه إلى ليفربول من بورتو في يناير كانون الثاني الماضي، لكنه لم يتمكن بعد من مضاهاة سجله التهديفي خلال فترة لعبه في البرتغال.

واقترب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من هز الشباك في تعادل ليفربول 2-2 أمام فولهام، حيث أطلق تسديدة ارتطمت في إطار المرمى.

وردا على سؤال هل يستطيع دياز تسجيل من 10 إلى 15 هدفا في الموسم الواحد؟ قال كلوب للصحفيين ”بالتأكيد، يملك هذه القدرات. نحن بحاجة إلى مشاهدتها لكنه بالطبع يملك إمكانات كبيرة“.

وأضاف كلوب قبل مواجهة ضيفه كريستال بالاس اليوم الاثنين ”كلكم شاهدتم الفرص التي لاحت لدياز أمام فولهام. حصل على فرص هائلة لكن الحظ عانده“.

”واجه سابقا مثل هذه الفترات التي غاب فيها عنه الحظ لكنه في حالة جيدة جدا. الأمر المهم بالنسبة لي أنه يحصل على فرص ويحاول استغلالها“.

📺 Jurgen Klopp on Luis Diaz: "He's in a really good shape actually, he looks really good – and that's more important for me, that he's in these situations." 🔴 pic.twitter.com/Q906CN0P3p — Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 14, 2022

وتألق الدولي المصري صلاح والسنغالي ماني، الذي انضم إلى بايرن ميونخ في يونيو حزيران، مع ليفربول في المواسم الأخيرة، وقال كلوب إن طريقة لعب النادي مصممة خصيصا لتطوير المواهب الهجومية.

وأضاف ”هذه هي الطريقة التي نلعب بها، إنها طريقة تساعد اللاعبين على التعرض لمواقف هجومية مختلفة“.

”الأمر يتعلق بطريقة تمركز اللاعبين واستعادة الكرة عند فقدها خلال اللعب وغيرها من الأشياء.. لهذا السبب تلوح أمامنا الكثير من الفرص للتسجيل“.

ويواجه ليفربول ضيفه كريستال بالاس، مساء اليوم الاثنين، على ملعب ”آنفيلد“ معقل الريدز، فى ختام منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2022-2023.

وسقط الريدز في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه فولهام بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ”كرافين كوتاج“، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتعد مواجهة كريستال بالاس اليوم هي البروفة الأخيرة لكتيبة كلوب قبل المواجهة المقبلة ضد مانشستر يونايتد يوم الاثنين المقبل 22 أغسطس الجاري على ملعب ”أولد ترافورد“.