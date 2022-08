كلوب: لويس دياز يمكنه محاكاة محمد صلاح وتعويض ساديو ماني

ساند يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لويس دياز ليصبح تهديدا مستمرا لمرمى المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إن طريقة لعب الفريق ستساعد اللاعب الكولومبي على محاكاة محمد صلاح وتعويض المهاجم السابق ساديو ماني.

وانسجم دياز سريعا منذ انضمامه إلى ليفربول من بورتو في يناير كانون الثاني الماضي، لكنه لم يتمكن بعد من مضاهاة سجله التهديفي خلال فترة لعبه في البرتغال.

واقترب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من هز الشباك في تعادل ليفربول 2-2 أمام فولهام، حيث أطلق تسديدة ارتطمت في إطار المرمى.

وردا على سؤال هل يستطيع دياز تسجيل من 10 إلى 15 هدفا في الموسم الواحد؟ قال كلوب للصحفيين ”بالتأكيد، يملك هذه القدرات. نحن بحاجة إلى مشاهدتها لكنه بالطبع يملك إمكانات كبيرة“.

وأضاف كلوب قبل مواجهة ضيفه كريستال بالاس اليوم الاثنين ”كلكم شاهدتم الفرص التي لاحت لدياز أمام فولهام. حصل على فرص هائلة لكن الحظ عانده“.

”واجه سابقا مثل هذه الفترات التي غاب فيها عنه الحظ لكنه في حالة جيدة جدا. الأمر المهم بالنسبة لي أنه يحصل على فرص ويحاول استغلالها“.

