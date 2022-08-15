تين هاغ لا يمانع رحيل كريستيانو رونالدو في حال التعاقد مع مهاجم جديد

كشفت صحيفة ”ذا أثليتك“ أن إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لا يمانع رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق، في حال التعاقد مع مهاجم جديد.

وأوضحت الصحيفة، يوم الاثنين، أن ”تين هاغ أراد الحفاظ على كريستيانو رونالدو في البداية ورأى أنهم لا يستطيعون تحمل رحيله، ولكن يُعتقد الآن أنه مُنفتح على السماح له بالمغادرة، ولكن فقط إذا تم التعاقد مع مهاجم جديد“.

وكشف تقرير ”ذا أثليتك“، عن أزمة يعاني منها النجم البرتغالي داخل الفريق، حيث أشارت إلى أنه ”في بعض الأيام شوهد رونالدو وهو يتناول الطعام بمفرده في مقر تدريبات مانشستر يونايتد، أما في التدريبات فكان النجم البرتغالي يشيح بيديه متذمرًا ويحاول مجادلة أسلوب الضغط العالي المُفضل من تين هاغ“.

وذكرت شبكة أخبار ”سكاي سبورتس“ الإنجليزية، أن يونايتد سيمنح رونالدو فرصة أخيرة لتحسين سلوكه وذلك بعد ما بدر منه خلال الفترة الماضية، وإلا سيضطر النادي للتفكير في إنهاء عقد النجم البرتغالي مع الفريق.

فيما نفى النادي وجود أي نية لديهم لإنهاء عقد المهاجم البرتغالي في الفترة الحالية، وأشارت إلى أن كل التقارير الواردة من الصحافة الإنجليزية غير صحيحة.

🚨Earlier today it was reported that Manchester United want to see a change in Cristiano Ronaldo's attitude or they may have to consider terminating his contract. [@SkySports] ❌The club have denied the rumour [@ManUtdMEN] 👀 The Broadcasters have now removed the tweet pic.twitter.com/CBNmtr5Xxi — FIVE (@FIVEUK) August 14, 2022

وشارك رونالدو البالغ من العمر 37 عاما في هزيمة مانشستر يونايتد القاسية أمام برينتفورد برباعية دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتغيب رونالدو عن بداية فترة إعداد مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجاري، بسبب رغبته في الرحيل والانتقال لأحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت رحيله وأكدت أن اللاعب يجب أن يلتزم مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ويتبقى في تعاقد رونالدو مع مانشستر الموسم الجاري فقط، بعدها سيصبح لاعبا حرا يحق له الانتقال لأي ناد آخر.

وكان رونالدو غادر أرض الملعب بعد انتهاء مواجهة فريقه ضد برينتفورد دون أن يصافح مدربه إريك تين هاغ.

كما خرج من أرض الملعب دون أن يصفق للجماهير بعد أن رفض القيام بذلك، فيما انتقد الحارس دافيد دي خيا بعد خطأين ارتكبهما الإسباني في بداية المباراة كلفا الفريق التأخر في النتيجة بثنائية.