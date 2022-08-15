ذا أثليتك: مانشستر سيتي لن يترك بيرناردو سيلفا بأقل من 100 مليون يورو

كشفت صحيفة ”ذا أثليتك“ أن مسؤولي مانشستر سيتي غير مستعدين لبيع بيرناردو سيلفا، لاعب الفريق، بأقل من مبلغ معين.

وتربط تقارير سيلفا، البالغ من العمر 28 عاما، بالانتقال إلى برشلونة في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة، وفقا لمصادرها داخل النادي الإنجليزي، إلى أنهم لن يغيروا تقييمهم للاعب البالغ 100 مليون يورو، ولن يتم التخلي عنه بأقل من هذا المبلغ.

وأوضحت الصحيفة أن ”السيتي لم يتلقوا أي عرض من برشلونة أو أي اتصال من بيئة اللاعب لإبداء رغبته في الرحيل، حيث تتوقع مصادر السيتي أن يبقى سيلفا حتى 2025، بينما سيكون الحل الوحيد لمغادرته هو تقديم عرض ضخم“.

💰 Manchester City, Barcelona'nın ilgilendiği Bernardo Silva'nın bonservisini 100 milyon euro olarak belirledi. 📎 (The Athletic) pic.twitter.com/Y9Brj1m7kG — VOLE (@VOLEapp) August 15, 2022

وكان النجم البرتغالي برناردو سيلفا قد أثار الغموض بشأن مستقبله بعد تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بدا فيها أنه يودع النادي الإنجليزي.

وكتب برناردو سيلفا عبر ”تويتر“: ”أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضًا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي أظهرتموه لي يا رفاق“.

وتغلب مانشستر سيتي 4/0 على بورنموث، يوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك برناردو سيلفا في الدقيقة الـ 65.

كما ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن سيلفا كان آخر لاعب غادر أرض الملعب بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، وتلقى تصفيقا حارًا من الجماهير المتواجدة، كما صفق لهم.

وأضافت الصحيفة أن سيلفا ربما يعيش أيامه الأخيرة في مانشستر سيتي، رغم إشادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا به“.

ووفقا للصحيفة فقد حدد برشلونة ميزانية قد تصل إلى 65 مليون يورو، للتعاقد مع سيلفا بعقد يمتد لـ4 مواسم.

لكن برشلونة ينتظر بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ أو قبول تخفيض راتبه.

وانضم برناردو سيلفا من موناكو إلى مانشستر سيتي صيف عام 2017 مقابل 50 مليون يورو، ويقدر موقع ”transfermarkt“ قيمة اللاعب حاليا بـ80 مليون يورو.

وبحسب الموقع ذاته فإن سيلفا سجل 48 هدفا وصنع 50 في 252 مباراة مع مانشستر سيتي.

ونال سيلفا مع مانشستر سيتي 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.