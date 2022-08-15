توخيل مهدد بعقوبات بعد انتقاده التحكيم إثر مباراة تشيلسي وتوتنهام

هاجم توماس توخيل، مدرب تشيلسي، الحكم أنطوني تيلور ونظام حكم الفيديو المساعد بسبب قرارات خلال التعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد، مما قد يعرضه لعقوبات.

وبضربة رأس هاري كين في اللحظات الأخيرة انتزع توتنهام نقطة وسط أجواء متوترة في ”ستامفورد بريدج“ شهدت اشتباك توخيل وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام، وتعرضا للطرد بعد انتهاء اللقاء.

ويرى توخيل أن كاي هافيرتز تعرض لمخالفة خلال بناء الهجمة التي سجل منها توتنهام هدف التعادل الأول، وأن ريتشارليسون كان متسللا وحجب الرؤية عن الحارس إدوار مندي.

وأضاف أن الوافد الجديد مارك كوكوريا تعرض للجذب من الشعر من كريستيان روميرو، مدافع توتنهام، قبل هدف كين الذي حسم التعادل المثير.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين ”الشد من الشعر والبقاء في الملعب والهجوم في آخر ركلة ركنية، هذا ليس له تفسير بالنسبة لي ولا أتقبل ذلك“.

وتابع ”لم يجب احتساب الهدفين وكنا نستحق الفوز من وجهة نظري“.

كريستيان روميرو يجذب شعر مارك كوكوريلا (فيديو) https://t.co/yrXyoRT3t0 pic.twitter.com/cNfiUiOC3M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

وانتشر طلب عبر الإنترنت بعدم تكليف الحكم تيلور بإدارة مباريات تشيلسي في المستقبل، وجمع أكثر من 64 ألف توقيع بعد وقت قصير من التعادل.

وردا على هذه المطالبات قال توخيل ”ربما من الأفضل ذلك“.

وتابع توخيل ”لكن لدينا حكم الفيديو أيضا لاتخاذ القرارات الصائبة، لكنه لم يشاهد ذلك، لا ألوم الحكم، أنا أيضا لم أشاهد، لكن هناك أشخاص يديرون نظام حكم الفيديو لفحص اللقطات“.

وواصل ”ربما لن أقود الفريق في المباراة المقبلة (أمام ليدز يونايتد يوم 21 هذا الشهر) لكن الحكم يمكنه إدارة المباراة القادمة“.

مشاجرة كونتي وتوخيل القوية بعد مباراة #تشيلسي_توتنهام.

pic.twitter.com/vQusjbLiOQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

تصريحات كونتي

من جانبه، أقر أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، بأن فريقه لا يزال يتعين عليه تقليص الفجوة مع تشيلسي.

وقال كونتي الذي تشاجر مرتين مع توماس توخيل مدرب تشيلسي خلال اللقاء وتعرض الاثنان للطرد بعد صفارة النهاية ”كانت مباراة عصيبة“.

وأضاف مدرب تشيلسي السابق ”كانت مواجهة شاقة بالنسبة لنا لكن تعرفون أن المجيء إلى هنا لمواجهة تشيلسي على أرضه أمر صعب دائما لأنه فريق جيد حقا“.

”لكن في الوقت ذاته إذا قارنت هذه المباراة بالموسم الماضي وربما قبل ستة أشهر عندما لعبنا ثلاث مباريات دون أداء حقيقي لأن التفوق كان واضحا لهم، اليوم أظهر تشيلسي أنه أفضل منا لأكون صادقا“.

وتابع ”يمكننا أن نكون أفضل لكننا سجلنا هدفين أيضا بينما لم نسجل في ثلاث مواجهات سابقة، حصلنا على نقطة وأظهرنا شخصية قوية لأن اللاعبين أرادوا القتال حتى النهاية“.

وفضل كونتي عدم الدخول في تفاصيل بشأن اشتباكاته مع توخيل وحدث الشجار الثاني بعد نهاية اللقاء بعد أن عرض المدرب الألماني مصافحة عنيفة بالأيدي.

تعليقات أبوتريكة وطارق الجلاهمة على مشاجرة توماس توخيل وأنطونيو كونتي 🔥🔥#تشيلسي_توتنهام

pic.twitter.com/1znQg7Njut — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

وأوضح كونتي ”لست شخصا سلبيا بالطبع وإذا شاهدت عدائية سيكون ردي عدائيا، لكنني أكرر.. هذه ليست مشكلة، أهم شيء أن المباراة كانت رائعة بين فريقين يتنافسان بقوة وحققنا نقطة مهمة حقا“.

”كانت مهمة بالنسبة لي لأنني لا أحب خسارة ثلاث مباريات أمام نفس المدرب، أكره الهزيمة وتعرفون جيدا أنني أحاول نقل عقليتي وشغفي إلى اللاعبين“.

”من الممكن أن تكون لاعبا بارعا من الناحية الفنية والخططية لكن تحتاج أيضا إلى شراسة للقتال على شيء مهم“.

وواصل ”أعتقد أننا بدأنا العمل على هذا الأمر، وأنا سعيد برغبة اللاعبين في القتال حتى النهاية رغم صعوبة المباراة“.