ماذا قال كونتي وتوخيل عن اشتباكهما بعد مباراة تشيلسي وتوتنهام؟

علق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، والألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على اشتباكهما خلال مواجهة الفريقين، اليوم الأحد، في ديربي لندن، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض كونتي ثلاث مرات التعليق على الشجار مع توخيل لكنه قال بعد ذلك لشبكة ”سكاي سبورتس“ بعدما: ”في رأيي من الأفضل التحدث عن المباراة.. كانت مباراة صعبة على الفريقين، نحاول بدورنا أن ننافس في كل مواجهة“.

وأضاف: ”تشيلسي أظهر أنه فريق جيد للغاية، وبالمقارنة بالموسم الماضي يمكن القول إننا قد تحسنا، لكن إذا أردت خلق مشاكل لتشيلسي في جدول الترتيب فعليك أن تقدم ما هو أفضل“.

وتابع كونتي: ”لا أريد التعليق على لقطة توخيل، هذا ليس أهم شيء، وإذا كانت هناك مشكلة فالأمر بيننا“.

وأكمل: ”من الطبيعي أن تأتي هنا وتعاني، لكن في الوقت نفسه، صنعنا فرصا للبقاء في المباراة“.

من جهته أعرب توماس توخيل عن خيبة أمله بعد التعادل مع توتنهام.

وقال توخيل لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”أعتقد أنه عندما تصافح أحدًا يجب عليك النظر في عينيه، لكنه كان لديه رأي آخر“.

وأضاف المدرب الألماني: ”لم يكن الأمر مهمًا، لكن هناك الكثير من الأمور الأخرى غير المهمة“.

ولم يخف توخيل استياءه من احتساب هدفي توتنهام وقال: ”كانت هناك مخالفة واضحة ضد كاي هافيرتز (قبل الهدف الأول)، ومع ذلك لم يتم احتساب شيء، وتواصل اللعب“.

