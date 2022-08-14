كريستيان روميرو يجذب شعر مارك كوكوريلا (فيديو)

كشف مقطع فيديو أن الأرجنتيني كريستيان روميرو لاعب توتنهام جذب شعر الإسباني مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي في مباراة الفريقين في ديربي لندن، اليوم الأحد، في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينتبه الحكم أنتوني تايلور الذي أدار المباراة للقطة التي حدثت قبل وقت قصير من الهدف الذي سجله هاري كين في الدقيقة 90+6 لتنتهي المباراة على التعادل 2/2.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ فقط سخر عدد من مشجعي تشيلسي من تصرف كريستيان روميرو على مارك كوكوريلا وقالوا إن كوكوريلا كان من الممكن أن يتحول إلى لاعب ”أصلع“ رغم شعره الطويل.

ونقلت الصحيفة عن الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي قوله لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”منذ متى يمكننا سحب الشعر في مباراة كرة قدم؟ لقد فحصوا ولم يحدث شيء، إنه أمر سخيف للغاية“.

وقال توخيل عن هدفي توتنهام: ”كان هناك خطأ واضح على كاي هافرتز والوضع مستمر، وكان ريتشارليسون متسللًا، هذا أمر سخيف“.

وكانت الجماهير على موعد مع مباراة درامية ومثيرة بن توتنهام وتشيلسي، حيث تقدم تشيلسي في المرتين، قبل أن يتعادل توتنهام في كل مرة، وكان الهدف الثاني من توقيع هاري كين في اللحظات الأخيرة من المباراة.

كما اشتبك توماس توخيل مدرب تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام مرتين، الأولى كانت بعد هدف بيير إميل هوبيرغ في الدقيقة 68، والثانية بعد نهاية المباراة حيث لم يتردد الحكم أنتوني تايلور في منحهما بطاقة صفراء في المرة الأولى، وحمراء في المرة الثانية.

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى 4 نقاط في حين يتصدر مانشستر سيتي وآرسنال جدول الترتيب ولكل منهما 6 نقاط.