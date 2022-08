كريستيان روميرو يجذب شعر مارك كوكوريلا (فيديو)

كشف مقطع فيديو أن الأرجنتيني كريستيان روميرو لاعب توتنهام جذب شعر الإسباني مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي في مباراة الفريقين في ديربي لندن، اليوم الأحد، في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينتبه الحكم أنتوني تايلور الذي أدار المباراة للقطة التي حدثت قبل وقت قصير من الهدف الذي سجله هاري كين في الدقيقة 90+6 لتنتهي المباراة على التعادل 2/2.

Look at Anthony Taylor’s view! Just unbelievable. 😂 #CHETOT pic.twitter.com/UJf58IZtkq

— Jake Heasman (@jakeheasman) August 14, 2022