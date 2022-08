اشتباك كونتي وتوخيل القوي بعد مباراة تشيلسي وتوتنهام (فيديو)

اشتبك المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي مع أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام بعد مواجهة الفريقين، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل 2/2 تصافح كونتي وتوخيل لكن المصافحة تحولت إلى اشتباك بالأيدي.

ووفقًا لموقع ”فوتبول لندن“، فإن الحكم أنتوني تايلور أشهر البطاقة الحمراء لكل من توخيل وكونتي، بعد شجار الثنائي في نهاية المباراة خلال المصافحة.

وتقدم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لتشيلسي في الدقيقة 19، في حين سجل بيير إميل هوبيرغ هدفًا لتوتنهام ليتعادل السبيرز على تشيلسي في الدقيقة 68، ولم يتردد كونتي في الذهاب لمنطقة تواجد توخيل، حيث اشتبك المدربان قبل أن يتم الفصل بينهما.

ولم يتردد الحكم أنتوني تايلور في إشهار البطاقة الصفراء في وجه كونتي وتوخيل في الدقيقة 70.

وسجل رييس جاميس هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة من رحيم ستيرلينغ، غير أن ضربة رأسية لهاري كين منحت توتنهام هداف التعادل في الدقيقة 9+6.

TUCHEL AND CONTE GETTING INTO IT pic.twitter.com/Vk6VzMtCpz

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) August 14, 2022