اشتباك كونتي وتوخيل القوي بعد مباراة تشيلسي وتوتنهام (فيديو)

اشتبك المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي مع أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام بعد مواجهة الفريقين، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل 2/2 تصافح كونتي وتوخيل لكن المصافحة تحولت إلى اشتباك بالأيدي.

مشاجرة كونتي وتوخيل القوية بعد مباراة #تشيلسي_توتنهام.

pic.twitter.com/vQusjbLiOQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

ووفقًا لموقع ”فوتبول لندن“، فإن الحكم أنتوني تايلور أشهر البطاقة الحمراء لكل من توخيل وكونتي، بعد شجار الثنائي في نهاية المباراة خلال المصافحة.

وتقدم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لتشيلسي في الدقيقة 19، في حين سجل بيير إميل هوبيرغ هدفًا لتوتنهام ليتعادل السبيرز على تشيلسي في الدقيقة 68، ولم يتردد كونتي في الذهاب لمنطقة تواجد توخيل، حيث اشتبك المدربان قبل أن يتم الفصل بينهما.

اشتباك توخيل وكونتي بعد هدف تعادل توتنهام على تشيلسي، حيث احتفل كونتي أمام توخيل كما كانت هناك شكوك حول وجود مخالفة لصالح تشيلسي بداية الهجمة.#تشيلسي_توتنهام #توتنهام_تشيلسي pic.twitter.com/a0Vrl6XSS2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

ولم يتردد الحكم أنتوني تايلور في إشهار البطاقة الصفراء في وجه كونتي وتوخيل في الدقيقة 70.

وسجل رييس جاميس هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة من رحيم ستيرلينغ، غير أن ضربة رأسية لهاري كين منحت توتنهام هداف التعادل في الدقيقة 9+6.

TUCHEL AND CONTE GETTING INTO IT pic.twitter.com/Vk6VzMtCpz — PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) August 14, 2022

وقبل مواجهة، اليوم السبت، تقابل الفريقان من قبل في 173 مباراة، ويتفوق تشيلسي إجمالًا برصيد 77 مباراة مقابل 54 فوزًا لصالح توتنهام، وفرض التعادل كلمته على 42 مباراة بين الفريقين.

وحقق توتنهام أكبر فوز على حساب تشيلسي بنتيجة 5/0 في الدوري يوم الـ9 من أكتوبر 1920، بينما حقق تشيلسي أكبر فوز على حساب توتنهام بنتيجة 6/1 في الدوري الإنجليزي العام 1997.

ويعد جيمي هاسيلبانك هداف مواجهات ديربي تشيلسي وتوتنهام برصيد 12 هدفًا.

ولم يفز توتنهام على تشيلسي في آخر 12 مباراة منذ الفوز 1/0 يوم 9 يناير 2019، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفاز قبلها توتنهام، يوم الـ24 من نوفمبر 2018، في الدوري وهو آخر فوز للسبيرز بالبريميرليغ على حساب البلوز.