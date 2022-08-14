ترتيب الدوري الإنجليزي.. هاري كين يمنح توتنهام تعادلًا دراميًا مع تشيلسي

فرض توتنهام التعادل 2/2 على تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، على ملعب ستامفوزد بريدج.

وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة من الوافد الجديد، المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا ضربة ركنية من مارك كوكوريلا.

اشتباك توخيل وكونتي بعد هدف تعادل توتنهام على تشيلسي، حيث احتفل كونتي أمام توخيل كما كانت هناك شكوك حول وجود مخالفة لصالح تشيلسي بداية الهجمة.#تشيلسي_توتنهام #توتنهام_تشيلسي pic.twitter.com/a0Vrl6XSS2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

ونجح بيير إميل هوبيرغ بتسجيل هدف التعادل لتوتنهام بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل إدوارد ميندي حارس تشيلسي بصدها في الدقيقة 68.

لكن رييس جاميس سجل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة من رحيم ستيرلينغ.

غير أن هاري كين سجل هدف التعادل لتوتنهام في اللحظات الأخيرة من المباراة.

مدافع #تشيلسي كوليبالي سدد 3 تسديدات في الشوط الأول .. أكثر من فريق #توتنهام بأكمله تسديدتين #تشيلسي_توتنهام pic.twitter.com/x9rmmDw5IA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى 4 نقاط، علمًا بأن مانشستر سيتي، وآرسنال، يتصدرات جدول ترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما.

السنغالي كوليبالي يسجل هدف تقدم #تشيلسي في مرمى #توتنهام بصناعة المنضم حديثا كوكوريلا صفقات تشيلسي (١) صفقات برشلونة (٠)#تشيلسي_توتنهام pic.twitter.com/xz0wlzEpD3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليدز يونايتد، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة في حين يلعب توتنهام مع وولفرهامبتون يوم السبت.

وتقابل الفريقان في 174 مباراة، ويتفوق تشيلسي إجمالًا برصيد 77 مباراة مقابل 54 فوزًا لتوتنهام، وتعادلا 43 مرة.