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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. هاري كين يمنح توتنهام تعادلًا دراميًا مع تشيلسي
تاريخ النشر: 14 أغسطس 2022 17:28 GMT
تاريخ التحديث: 14 أغسطس 2022 17:40 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. هاري كين يمنح توتنهام تعادلًا دراميًا مع تشيلسي

فرض توتنهام التعادل 2/2 على تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، على ملعب ستامفوزد بريدج. وجاء الهدف الأول في المباراة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

فرض توتنهام التعادل 2/2 على تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، على ملعب ستامفوزد بريدج.

وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة من الوافد الجديد، المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا ضربة ركنية من مارك كوكوريلا.

ونجح بيير إميل هوبيرغ بتسجيل هدف التعادل لتوتنهام بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل إدوارد ميندي حارس تشيلسي بصدها في الدقيقة 68.

لكن رييس جاميس سجل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة من رحيم ستيرلينغ.

غير أن هاري كين سجل هدف التعادل لتوتنهام في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى 4 نقاط، علمًا بأن مانشستر سيتي، وآرسنال، يتصدرات جدول ترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليدز يونايتد، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة في حين يلعب توتنهام مع وولفرهامبتون يوم السبت.

وتقابل الفريقان في 174 مباراة، ويتفوق تشيلسي إجمالًا برصيد 77 مباراة مقابل 54 فوزًا لتوتنهام، وتعادلا 43 مرة.

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