مشجعو ويستهام يلقون أموالا مزيفة على لينغارد لرفضه العودة للهامرز (صور)

رمى عدد من مشجعي ويستهام أموالا مزيفة على لاعب خط الوسط جيسي لينغارد؛ بعد أن رفض العودة إلى الهامرز وفضل الانتقال إلى نوتينغهام فورست العائد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر لينغارد مانشستر يونايتد في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم الماضي وكان لديه الكثير من الخيارات على الطاولة.

وبدا ويستهام الوجهة الأكثر ترجيحًا بعد أن تمتع بفترة إعارة ناجحة هناك في النصف الثاني من موسم 2020/2021، حيث سجل تسعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 16 مباراة فقط، وساعدهم على الوصول إلى مراكز الدوري الأوروبي.

وكانت هناك اتهامات من بعض مشجعي ويستهام بأن الدافع وراء قرار لينغارد هو المال فقط، لكنه رد على تلك الاقتراحات.

واعترف لينغارد مؤخرًا أنه كان بإمكانه جني الأموال من خلال عروض من الخارج.

وسخر عدد من مشجعي ويستهام من لينغارد من خلال الهتافات وردد بعضهم ”لينغارد.. غادر لأنك ***“، كما شوهدت أموال مزيفة على الأرض، حيث يرون أن لينغارد فضل الانتقال للنادي الذي يدفع له أموالا أكثر.

ورغم ذلك لم يكن هناك توتر من ديفيد مويز مدرب ويستهام، الذي امتدح لاعب خط الوسط قبل المباراة وقال: ”كان جيسي لينغارد رائعًا بالنسبة لنا، أدخلنا جيسي إلى أوروبا بأهدافه، وقدم لنا دفعة كبيرة عندما انضم إلى النادي ولعب دورًا كبيرًا في وصولنا إلى أوروبا“.

وأضاف: ”نحن نعترف بذلك ونشكره كثيرًا على ذلك، فقد قدم له النادي عرضًا جيدًا للمجيء ولم نتمكن من الحصول عليه“.

وتابع مويز: ”إنه شخص يمكن أن نحبه، لكنه اختار نوتينغهام فورست“.

وشارك جيسي لينغارد في التشكيلة الأساسية لنوتينغهام فورست أمام ويستهام، حيث سجل تايوو أونيى هدف نوتينغهام فورست الوحيد في المباراة في الدقيقة 45+2.

وهذه أول مشاركة لنوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آخر مشاركة في موسم 1998/1999.

وسبق لنوتينغهام فورست أن نال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة وحيدة وكان ذلك عام 1978، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب 4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي.