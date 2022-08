برناردو سيلفا يلمح لمغادرة مانشستر سيتي (صورة)

أثار البرتغالي برناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي الغموض بعد تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بدا فيه أنه يودع النادي الإنجليزي.

وكتب برناردو سيلفا عبر ”تويتر“: ”أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضًا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي أظهرتوه لي يا رفاق“.

A great performance from the team and a fantastic atmosphere! I would also like to thank everyone at the stadium for those beautiful moments of love and support you guys showed me 💙 pic.twitter.com/H6OWz2Oh4b

