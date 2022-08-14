برناردو سيلفا يلمح لمغادرة مانشستر سيتي (صورة)

أثار البرتغالي برناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي الغموض بعد تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بدا فيه أنه يودع النادي الإنجليزي.

وكتب برناردو سيلفا عبر ”تويتر“: ”أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضًا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي أظهرتوه لي يا رفاق“.

A great performance from the team and a fantastic atmosphere! I would also like to thank everyone at the stadium for those beautiful moments of love and support you guys showed me 💙 pic.twitter.com/H6OWz2Oh4b — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 14, 2022

وتغلب مانشستر سيتي 4/0 على بورنموث أمس السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك برناردو سيلفا في الدقيقة 65.

كما ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن سيلفا كان آخر لاعب غادر أرض الملعب بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، وتلقى تصفيقا حارًا من الجماهير المتواجدة، كما صفق لهم.

وأضافت الصحيفة أن سيلفا ربما يعيش أيامه الأخيرة في مانشستر سيتي، رغم إشادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا به“.

ووفقا للصحيفة فقد حدد برشلونة، ميزانية قد تصل إلى 65 مليون يورو، للتعاقد مع سيلفا بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وتربط تقارير برناردو سيلفا، البالغ من العمر 28 عاما، بالانتقال إلى برشلونة في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

لكن برشلونة ينتظر بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ أو قبول تخفيض راتبه.

وانضم برناردو سيلفا من موناكو إلى مانشستر سيتي صيف عام 2017 مقابل 50 مليون يورو، ويقدر موقع ”transfermarkt“ قيمة اللاعب حاليا بـ80 مليون يورو.

وبحسب الموقع ذاته فإن سيلفا سجل 48 هدفا وصنع 50 في 252 مباراة مع مانشستر سيتي.

ونال سيلفا مع مانشستر سيتي 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.