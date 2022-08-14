لاغازيتا: إنتر وميلان رفضا التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية أن قطبي ميلان رفضا التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة، يوم الأحد، إلى أن خورخي ميندينز، وكيل أعمال النجم، البرتغالي عرضه على عدد من الأندية، وعلى رأسها قطبا الكرة الإيطالية ميلان وإنتر، من أجل الوقوف على إمكانية الحصول على خدماته في الفترة المقبلة، والعودة إلى الدوري الإيطالي، بعد الرحيل عن يوفنتوس.. ولكن كلا الناديين رفضا التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة، أن ما يحدث في مانشستر يونايتد ربما يدفع كريستيانو أكثر للخروج إلى أي ناد خلال الأيام المقبلة بأقصى سرعة.

ويستهدف رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب الابتعاد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وزادت الأزمة بعد البداية السيئة التي استهل بها الفريق مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة المخيبة على يد برايتون وبرنتفورد، ليبتعد عن كبار البريميرليغ بمسافة كبيرة.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

AC Milan and Inter Milan have been offered the chance to sign Cristiano Ronaldo but both clubs have REJECTED him. (Via @tancredipalmeri) pic.twitter.com/cRQSqOs7wj — SPORTbible (@sportbible) August 14, 2022

وكان هناك 8 أندية رفضت التعاقد مع رونالدو هذا الصيف، وهي: تشيلسي، برشلونة، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ميلان، وأتلتيكو مدريد.

وأشارت تقارير سابقة إلى السبب الأبرز والأوضح وراء هذا الرفض، هو الجانب المادي، إذ تصل مطالب رونالدو المادية إلى أكثر من نصف مليون يورو أسبوعيا، وهو راتبه الحالي في مانشستر يونايتد، حتى في حال تخفيض راتبه، لن يتقبل رونالدو فكرة تقاضي راتب منخفض، يقل عن 20 مليون يورو سنويا، بسبب مكانته الرياضية والتسويقية.

ورغم التقارير المتواترة عن طلب النجم البرتغالي الرحيل، فإن مدربه إريك تين هاغ أكد في تصريحاته قبل مواجهة برنتفورد أن رونالدو لم يتحدث معه بشأن رغبته في الرحيل، موضحا ”هذا افتراضكم أنتم الإعلام، وليس ما يقوله رونالدو لي“.

وأضاف المدرب الهولندي في تصريحاته ”أتعامل مع اللاعبين الذين لدينا، ونخطط لهذا الموسم في وجود رونالدو، وعلينا أن نلحقه بالفريق“.

وأتم تين هاغ تصريحاته عن موقف النجم البرتغالي ”يجب أن يصل رونالدو إلى مستويات اللياقة البدنية المناسبة، حتى يتمكن من القيام بالدور الذي نتوقعه منه هذا الموسم“.