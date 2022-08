لاغازيتا: إنتر وميلان رفضا التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية أن قطبي ميلان رفضا التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة، يوم الأحد، إلى أن خورخي ميندينز، وكيل أعمال النجم، البرتغالي عرضه على عدد من الأندية، وعلى رأسها قطبا الكرة الإيطالية ميلان وإنتر، من أجل الوقوف على إمكانية الحصول على خدماته في الفترة المقبلة، والعودة إلى الدوري الإيطالي، بعد الرحيل عن يوفنتوس.. ولكن كلا الناديين رفضا التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة، أن ما يحدث في مانشستر يونايتد ربما يدفع كريستيانو أكثر للخروج إلى أي ناد خلال الأيام المقبلة بأقصى سرعة.

ويستهدف رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب الابتعاد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وزادت الأزمة بعد البداية السيئة التي استهل بها الفريق مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة المخيبة على يد برايتون وبرنتفورد، ليبتعد عن كبار البريميرليغ بمسافة كبيرة.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

AC Milan and Inter Milan have been offered the chance to sign Cristiano Ronaldo but both clubs have REJECTED him.

