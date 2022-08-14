الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ”ستامفورد بريدج“، مساء اليوم الأحد، مواجهة ديربي لندن التي تجمع بين تشيلسي وضيفه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ستامفورد بريدج“ في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية بالجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين.. وتاريخ المواجهات

يحتل تشيلسي المركز الثامن بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل بعد فوزه بالجولة الأولى على إيفرتون بنتيجة 1-0.

ويحتل توتنهام المركز السابع بقيادة مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي برصيد 3 نقاط أيضا بعد فوزه في الجولة الأولى على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1.

وتقابل الفريقان من قبل في 173 مباراة، ويتفوق تشيلسي إجمالاً برصيد 77 مباراة مقابل 54 فوزا لصالح توتنهام، وفرض التعادل كلمته على 42 مباراة بين الفريقين.

وحقق توتنهام أكبر فوز على حساب تشيلسي بنتيجة 5-0 في الدوري يوم الـ9 من أكتوبر 1920، بينما حقق تشيلسي أكبر فوز على حساب توتنهام بنتيجة 6-1 في الدوري الإنجليزي عام 1997.

ويعد جيمي هاسيلبانك هداف مواجهات ديربي تشيلسي وتوتنهام برصيد 12 هدفا.

وفاز تشيلسي على توتنهام بنتيجة 2-1 يوم الـ23 من يناير الماضي بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ولم يفز توتنهام على تشيلسي في آخر 11 مباراة منذ التغلب بنتيجة 1-0 يوم الـ9 من يناير 2019 في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفاز قبلها توتنهام يوم الـ24 من نوفمبر 2018 في الدوري وهو آخر فوز للسبيرز بالبريميرليغ على حساب البلوز.

وواجه توخيل توتنهام في 7 مباريات خرج بها جميعا فائزا، بينما لعب كونتي ضد تشيلسي 5 مرات وفاز مرة وحيدة وتعادل مثلها وتلقى 3 هزائم، بينما تقابل توخيل ضد كونتي 3 مرات وفاز بها جميعا توخيل.

أسلحة تشيلسي

يبحث تشيلسي مباراة توتنهام باحثاً عن تحقيق أول فوز بملعبه بعد أن اقتنص نقاط مباراة إيفرتون خارج دياره.

وقال توماس توخيل في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”تنتظرنا مواجهة صعبة ضد توتنهام، أنا من المعجبين بطريقة وأسلوب المدرب أنتونيو كونتي وربما لا أقتنع ببعض تصريحاته ومنها حديثه عن وجود فجوة بين الفريقين لصالح تشيلسي“.

وأوضح أنه لا يصدق كل ما يقوله كونتي فمباريات تشيلسي وتوتنهام دائماً متقاربة المستوى وحافلة بالندية بين الفريقين، مؤكداً أن فريقه يجب أن يتسم بالانضباط التكتيكي في هذه المواجهة.

ويعتمد توخيل على طريقة 3-4-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى إدوارد ميندي بينما يقود خط الدفاع كاليدو كوليبالي وتياغو سيلفا وسيزار أزابيلكويتا.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره جورجينهو ويميناً رايس جيمس ويساراً بن تشيلويل، بينما يقود خط الهجوم كاي هافيرتز ورحيم سترلينغ وماسون ماونت.

أوراق توتنهام

يسعى توتنهام لمواصلة بدايته القوية بحصد الفوز الثاني على التوالي بعدما اقتنص فوزاً عريضاً على ساوثهامبتون في الجولة الأولى.

وقال أنتونيو كونتي مدرب توتنهام، قبل اللقاء: ”هناك فجوة بين الفريقين لصالح تشيلسي بدليل أننا تلقينا 3 هزائم متتالية على يد البلوز في نهاية الموسم الماضي“.

وأضاف: ”فريقي يتحسن بالفعل ولكنني لازلت بحاجة للمزيد من الوقت لتطوير أداء توتنهام بالشكل المطلوب“.

ويعول كونتي على طريقة 3-4-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه الثلاثي إيريك داير وبن دافيز وكريستيان روميرو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رودريغو بنتاكور وبجواره بيير هويبرغ ويميناً إيمرسون رويال ويساراً ريان سيسيغنون، بينما يقود الهجوم هاري كين وبجواره ديان كولوسيفسكي وهيونغ مين سون.

وقال عبدالظاهر السقا، مدافع غنشلر بيرليجي التركي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون تكتيكية على الأرجح لأن كونتي وتوخيل مدربين كبيرين ويميلان للأداء الهجومي.

وأوضح أن توتنهام لديه هجوم مميز، بينما يملك تشيلسي دفاعاً قوياً وخاصة بعد انضمام كوليبالي مؤكداً أن الصراع سيكون قوياً بين الفريقين لإيجاد مساحات واختراق الصفوف.