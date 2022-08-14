تين هاغ أمام مهمة أصعب بعد بداية مانشستر يونايتد الكارثية

اعترف إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، بأن فريقه بحاجة للتعاقد مع لاعبين يتمتعون بجودة كبيرة، لكن بعد الهزيمة المهينة 4-صفر من برنتفورد، أمس السبت، سيكون من الصعب على المدرب الهولندي إقناع أي لاعب بالمجيء إلى أولد ترافورد.

وأصبح تين هاغ أول مدرب ليونايتد يخسر أول مباراتين بالدوري منذ جون تشابمان عام 1921، ومن الممكن أن تسوء الأمور أكثر عند مواجهة ليفربول في الجولة المقبلة.

وتعرض المدرب البالغ عمره 52 عاما للسخرية من مشجعي برنتفورد الذين هتفوا له ”ستتعرض للإقالة في الصباح“، بعد أن استقبل يونايتد أربعة أهداف في أول 35 دقيقة.

ورغم أن مدرب أياكس السابق سيحظى بوقت بالتأكيد لإحياء فرص النادي فإن الطريقة التي بدأ بها فريقه الموسم أصابته بالذهول.

وقال ”إنها مسؤوليتي أن أعطي تفسيرا، من الواضح أن الأداء متواضع حقا وعند ارتكاب أخطاء كهذه لا يمكن الفوز بالمباراة“.

وكانت الطريقة التي استسلم بها يونايتد أمام هجوم برنتفورد مثيرة للقلق، لكنها ليست جديدة.

وخسر يونايتد بذلك سبع مباريات متتالية بالدوري خارج أرضه، وكانت مباراة السبت السادسة التي تهتز فيها شباكه بأربعة أهداف أو أكثر خارج ملعبه منذ بداية الموسم الماضي.

وكانت آخر أربع مباريات ليونايتد أمام برايتون آند هوف ألبيون (مرتين) وكريستال بالاس وبرنتفورد، وقد خسرها جميعا وسجل هدفا واحدا بينما استقبل 11 هدفا.

إيريك تين هاغ يشن هجومًا على لاعبي مانشستر يونايتد (فيديو) https://t.co/YIhoF5wWi4 pic.twitter.com/HMg6diO4fR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2022

* تغييرات سريعة؟

يزداد الوضع سوءا ويبدو تين هاغ بحاجة إلى صفقات باهظة الثمن لتغيير الحال، لكن على الأرجح لن تحدث تغييرات سريعة بينما يرى الكثير من المشجعين أن تغيير الإدارة هو الحل الوحيد لإحياء أمجاد أنجح أندية إنجلترا.

وأضاف تين هاغ ”كنت أتمنى بداية أفضل لكن يجب أن أتمسك بالإيمان لأنني شاهدت أشياء جيدة، المباراتان محبطتان ويتعلق الأمر بتحمل المسؤولية في الملعب ولا يمكن ارتكاب أخطاء كهذه في هذا المستوى“.

وتابع ”من الواضح أننا بحاجة إلى لاعبين لكن لا أريد التفكير في هذا حاليا، يجب أن يتحسن اللاعبون المتميزون لدينا وسنحلل الوضع ونمضي للأمام، والأمر الواضح أننا بحاجة للتحسن“.

”هذا الفريق جيد بما يكفي للفوز على برايتون وبرنتفورد، وهذا لم يحدث، لذا يجب أن نسأل أنفسنا“.

مانشستر يونايتد في المركز الأخير بعد جولتين فقط من الدوري الإنجليزي.#برينتفورد_مانشستر_يونايتد

pic.twitter.com/nmWzazOXAz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2022

وكان نشاط يونايتد في فترة الانتقالات متواضعا، إذ أنفق حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (60.7 مليون دولار) لضم ليساندرو مارتينيز قلب دفاع أياكس، لكنه استبدل بين الشوطين في لقاء السبت بعد فترة كارثية أمام برنتفورد الملهم.

وتحمل كريستيان إريكسن، المنضم مجانا من برنتفورد، مسؤولية الهدف الثاني.

وكان برنتفورد، الذي تبلغ قيمة تشكيلته الأساسية 55 مليون جنيه إسترليني، متماسكا ومنظما ببساطة أمام تشكيلة يونايتد التي كلفت النادي أكثر من 400 مليون.

وقال ماتياس ينسن لاعب وسط برنتفورد لمحطة ”سكاي سبورتس“: ”بدا أننا تفوقنا في كل شيء، لم يتحملوا ضغطنا وكراتنا الثانية وشراستنا، ويمكن رؤيتهم متعثرين“.