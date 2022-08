إيريك تين هاغ يشن هجومًا على لاعبي مانشستر يونايتد (فيديو)

شن الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد هجوما قاسياً على لاعبي فريقه بعد الهزيمة الكبيرة، مساء السبت، أمام برينتفورد برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاغ في تصريحاته عقب المباراة: ”ما حدث اليوم نتيجة صعبة بالنسبة لي، ومفاجئة، متأسف للجماهير لقد خذلناهم، ما طلبته من اللاعبين هو أن يلعبوا بثقة وأن يتحملوا المسؤولية وهذا لم يحدث“.

وأضاف: ”نحتاج لاعبين جددا أصحاب جودة، سنحاول أن نقنع اللاعبين بالانضمام إلينا“.

وأردف: ”من مسؤوليتي تقديم تفسير، ومن الواضح أن الأداء كان سيئًا حقًا.. عندما ترتكب أخطاء من هذا القبيل لا يمكنك الفوز بالمباراة“.

وسجلت الخسارة أمام برينتفورد عدة أرقام قياسية سيئة ليونايتد، إذ تلقى الفريق أربعة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة السادسة منذ بداية الموسم الماضي مقابل 13 مرة في كل المواسم منذ موسم 92-93.

وأصبح برينتفورد ثالث فريق في تاريخ البريميرليغ يسجل أربعة أهداف في شوط واحد أمام مانشستر يونايتد بعد توتنهام في أكتوبر 2020 ثم ليفربول في أكتوبر 2021.

🗣️ "It's rubbish. It's poor. We need higher standards than that, that's clear."

